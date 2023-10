Forte maltempo in Toscana: tromba d'aria in Versilia, alberi caduti anche nel Fiorentino

Torre del Lago (foto da facebook)

Il forte maltempo previsto in Toscana, dove era stato emesso codice arancione per tutta la giornata di oggi, in serata si è abbattuto in particolare nel nord della Regione. L'allerta meteo proseguirà anche per tutta la giornata di domani, martedì 31 ottobre, ma il codice di criticità cambierà e tornerà giallo.

Intense precipitazioni si sono verificate sulla Lunigiana e in Alta Garfagnana: "Nella zona di Pontremoli (Massa Carrara), nelle ultime 12 ore, sono caduti oltre 210 mm di pioggia, più di quello che cade in media in un mese" ha scritto il presidente della Regione Eugenio Giani, dopo le 20 di questa sera, tramite social. "In aumento il livello del Magra, nelle prossime ore sono previsti forti temporali a partire dalla costa centro-settentrionale in estensione al resto della regione con raffiche di vento e grandinate". "La nostra sala regionale rimane pienamente operativa - aggiunge - e continueremo il controllo per tutta la sera e la notte dei corsi d'acqua, pronti ad intervenire".

Pietrasanta (foto da facebook)

Danni in Versilia. A Torre del Lago si è abbattuta una tromba d'aria: cadute diverse tegole dai tetti, coinvolte anche alcune auto e dei gazebo, mentre sulla variante Aurelia è caduto un albero. Due piante invece sono cadute su viale Apua a Pietrasanta. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e il personale della protezione civile. Il comune di Pietrasanta ha chiuso al transito il viale Apua: dall'ultimo aggiornamento il transito veicolare, ciclabile e pedonale resterà interdetto nel tratto compreso fra via Unità d'Italia e via Primo Maggio fino al termine delle verifiche di stabilità sulle alberature (almeno tre) coinvolte dal crollo della pianta che si è abbattuta sulla carreggiata. Come affermato ancora dall'amministrazione, "i controlli saranno effettuati prima possibile nella giornata di domani (martedì 31 ottobre), salvo condizioni meteo avverse. Il provvedimento di chiusura del viale è stato disposto dal sindaco, sentiti gli uffici interessati". Sul posto la squadra dell'ufficio protezione civile e la ditta incaricata per gli interventi di verifica e rimozione.

A Viareggio "raffiche oltre i 100 km/h e tetti scoperchiati", rende ancora noto Giani, così come sono registrati alberi caduti a Lido di Camaiore e allagamenti e strade bloccate segnalate in vari territori. Nella Lucchesia alcune abitazioni sono senza corrente, prosegue il presidente della Regione, affermando intorno alle 22.30 che la perturbazione si sta spostando verso il Valdarno e il sud est della Toscana.

I vigili del fuoco di Lucca sono al lavoro su tutto il territorio, e la zona più colpita riguarda soprattutto le già citate Viareggio, Lido di Camaiore e Torre del Lago. Qui si sarebbe scoperchiato il tetto ad una ventina di case, molti gli alberi abbattuti e qualche incendio è divampato in cabine elettriche. Oltre 35 le chiamate in atesa dalla sala operativa e molti altri gli interventi in corso, per i quali stanno arrivando sul posto anche squadre da Livorno e Grosseto.

Firenze

Nel territorio fiorentino, in seguito alle avverse condizioni meteorologiche, sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco 30 richieste di intervento, secondo l'ultimo aggiornamento delle 22.45, per alberi e rami caduti e danni d’acqua. Nel dettaglio i comuni riguardati sono quelli di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia. Segnalato un albero caduto sul Ponte all’Indiano, nella carreggiata in direzione Scandicci prima del distributore e il sottopasso allagato a Figline in Via Via Fratelli Cervi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO