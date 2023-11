Omicidio a Marina di Massa, trovato coltello nascosto in un cespuglio

Proseguono le indagini per l'omicidio di Nakir Nourredine, il marocchino di 51 anni trovato morto in spiaggia a Marina di Massa la notte tra il 26 e il 27 ottobre scorsi. La polizia, durante una ricerca nella zona del delitto, ha scoperto un coltello nascosto in un cespuglio di piazza Bad Kissingen, non lontano dal luogo dove un passante trovò il cadavere. L'arma si trova al momento in possesso degli agenti della Scientifica, che avranno il compito di analizzata in laboratorio.