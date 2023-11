Un uomo di 85 anni è stato trovato morto riverso nell'acqua che aveva allagato la sua abitazione a Bagnolo, frazione di Montemurlo, questa sera. L'anziano non è riuscito a raggiungere i piani alti, forse anche per un malore. Sul posto i carabinieri. È possibile considerare questa purtroppo la prima vittima di questa ondata di maltempo, anche se le cause del decesso sono da appurare.