Forti temporali in Toscana, allerta in corso: a Vinci cabina elettrica in fiamme

Forti temporali si stanno abbattendo sulla Toscana: come previsto la perturbazione interesserà la regione tra la serata di oggi, giovedì 2 novembre e le prime ore del mattino di domani, venerdì 3 novembre. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso allerta meteo arancione dalle 15 di oggi fino alle 18 di domani per l'area nord occidentale (Qui l'allerta).

La situazione sul fronte maltempo è in continua evoluzione. In tutta la provincia di Firenze sono diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza di rami e alberi pericolanti e caduti, dissesti alle coperture degli edifici ed incendi di quadri elettrici. Al momento i comuni interessati dagli interventi risultano Scandicci, Barberino del Mugello, Barberino Val D'elsa, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Impruneta, Londa, Montaione, Pontassieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vinci.

Alle 16 i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti nel comune di Vinci, in via di Anchiano all'intersezione con via Leano, per l'incendio di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica. La squadra è sul posto per garantire sicurezza, in attesa dell'arrivo del personale di Enel Energia. Risultano inoltre secondo le segnalazioni, sprovvisti di energia elettrica la zona di Monte Albano con le frazioni di Salvino, Stamato, Santa Lucia Faltognano e Anchiano, nel comune di Vinci. Sono in corso anche interventi sulla Fi-Pi-Li al km 12, in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, per incendio auto.

A Firenze, poco dopo le 12.30 di oggi, è caduto un albero in viale Giannotti che fortunatamente non ha provocato danni a cose e persone (Qui la notizia).

In Versilia, già colpita nei giorni scorsi dal maltempo, domani le scuole, le pinete, i centri diurni, gli impianti sportivi ed i cimiteri resteranno chiusi a Viareggio. Ad annunciarlo il sindaco Giorgio Del Ghingaro oggi, mentre continuano le operazioni di pulizia a Torre del Lago colpita il 30 ottobre da una tromba d'aria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO