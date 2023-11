Ancora maltempo in Toscana: esondazioni nel Pistoiese, 1200 persone evacuate. Gli aggiornamenti

Non si arresta la morsa del maltempo sulla Toscana. Dopo un'altra notte di forte piogge, si registrano diverse criticità sul territorio, soprattutto nell'area del Pistoiese. Esondazioni, allagamenti e vento che ha raggiunto fino ai 90km/h, hanno creato ulteriori criticità sul territorio. Si sono registrate circa 16mila utente elettriche disabilitate, ridotte nelle ore a poche migliaia grazie all'intervento dei tecnici Enel.

La Protezione Civile di Prato ha annunciato che la perturbazione meteorologica che ha colpito la zona è terminata, e si prevede un graduale ma costante calo del livello dei fiumi principali. La linea temporalesca tra Lucca e Pistoia si è spostata verso levante, ma si prevedono piogge residue nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno e Arezzo.

Il livello di guardia dell'Ombrone pistoiese è al secondo livello, mentre Arno e Serchio sono in aumento senza criticità. Il vento è ancora forte, con raffiche fino a 90 km/h in pianura, e si prevede un'ulteriore intensificazione delle onde marine con altezze comprese tra 4 e 5 metri.

Ecco un resoconto delle maggiori criticità:

Pistoia e Prato

A causa delle preoccupazioni legate all'allerta arancione per il maltempo in Toscana, sono state effettuate evacuazioni preventive di 1200 persone a Montemurlo, Montale e Prato, in corrispondenza delle rotture dei torrenti Agna e Bagnolo.

Nella notte si è verificata una nuova rottura sul torrente Stella a Casini di Quarrata. Questo il messaggio su facebook di Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata: "A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada". Altre frazioni sono rimaste senza corrente e il forte vento ha causato ulteriori problemi Il Comune sta lavorando in collaborazione con Enel, Publiacqua e la prefettura per ripristinare i servizi essenziali.

A Montale durante la notte sono state chiuse alcune strade perché il torrente Agna stava tracimando. Il sindaco ha anche fatto un appello affinché le persone non utilizzino le strade chiuse e non rimuovano le transenne posizionate.

Il fiume Bisenzio a Prato è sopra il primo livello di guardia ma stabile, mentre il fiume Gamberame è sopra il primo livello di guardia e in fase di calo. Il fiume Ombrone a Poggio a Caiano ha superato appena il secondo livello di guardia, mentre a Ponte alla Vanne è sopra il secondo livello di guardia, ma in calo. Per mitigare la situazione causata dall'innalzamento del livello dell'Ombrone, è stata aperta la cassa di espansione di Ponte alle Vanne.

Lucchesia

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per alberi caduti sulle strade, causando disagi a diversi automobilisti bloccati. La strada Sarzanese Valdera, in località Compito, è stata chiusa e presidiata dai carabinieri a causa di questi eventi legati al maltempo. È stato istituito il Centro Operativo Intercomunale (COI) a Castelnuovo Garfagnana in risposta alla situazione.

Nel complesso, da mezzanotte alle 7, i vigili del fuoco hanno affrontato 35 interventi, con altri 115 ancora in attesa. I comuni e la provincia stanno collaborando con i vigili del fuoco per gestire la situazione.

Chiusa la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, a causa di un movimento franoso in fase di scivolamento sul versante che incombe sulla strada. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Massa Carrara

Preoccupa il Magra vicino alla seconda soglia a Villafranca in Lunigiana.

Lungo la strada statale 655 “Massese” è chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 84,500 a Licciana Nardi. La chiusura si è resa necessaria a causa di un movimento franoso, riattivato dalle intense precipitazioni del periodo, tra le località Ponte di Legno e Tavernelle. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Chiuso anche il tratto della strada statale 62 “della Cisa” nel comune di Pontremoli (MS) in prossimità del valico (km 52), a causa di un movimento franoso che ha coinvolto e danneggiato il corpo stradale. Sul posto non è presente una viabilità alternativa.