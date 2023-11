Dal Calasanzio di Empoli a spalare il fango a Campi Bisenzio, oltre 20 liceali all'opera

La solidarietà arriva anche dai ragazzi. Una ventina di ragazzi dell'Istituto Calasanzio di Padri Scolopi Empoli si è recata ieri a Campi Bisenzio per aiutare le popolazioni colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su quelal zona.

"La richiesta - ci ha raccontato la professoressa Marta Mauriello coordinatrice didattica dell'Istituto - è venuta direttamente dai ragazzi. Già lunedì ci hanno chiesto se c'era la possibilita di andare a dare una mano, perché alcuni dei ragazzi avevano amici e parenti che erano rimasti alluvionati qui nell'Empolese Valdelsa. Già nel weekend erano stati ad aiutare nelle nostre zone. Ci hanno chiesto come scuola di fare qualcosa e abbiamo preso contatti con le Scuole Pie Fiorentine per accodarci alla loro iniziativa per aiutare le popolazioni colpite a Campi Bisenzio. I ragazzi si sono quindi messi a disposizione della Protezione Civile per dare il loro contributo"

I ragazzi, tutti tra i 18 e 19 anni, provengono dalle classi IV^A, IV^B, V^A e V^B. Hanno lavorato fino a pomeriggio, quando la nuova allerta meteo ha costretto anche i volontari a ritirarsi.

"I ragazzi sapevano che la situazione era brutta - racconta Mauriello - ma non immaginavamo cosi. Trovarsi in quella zona, forse la piu colpita in Toscana, li ha fatti restare molto male. Mi hanno raccontato che una persona anziana, mentre loro stavano lavorando, si è commosso ed è scoppiata a piangere. I ragazzi si sono resi conto del fatto che c'era un gran bisogno di aiutare e che tante persone hanno davvero perso tutto"

Giovanni Mennillo