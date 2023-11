Abc in emergenza, Lucca vince in casa

Stavolta era davvero difficile chiedere di più. Un’Abc Solettificio Manetti in piena emergenza cade al PalaTagliate dle Basketball Club Lucca sul punteggio di 74-59 dopo essere riuscita a stare al passo dei locali per tre quarti di gioco. Privi nuovamente di Andrea Belli e Giuliano Delli Carri, ai quali nel pomeriggio si è aggiunto il forfait di Giovanni Corbinelli, a cui facciamo gli auguri di una pronta guarigione, i ragazzi di Walter Angiolini riescono stare incollati ai padroni di casa fino a metà della terza frazione, quando Lucca piazza il break decisivo con cui poi amministra l’ultimo quarto. Una situazione davvero complicata in vista della settimana che condurrà al derby contro l’Use Basket, che torna al PalaBetti a distanza di nove anni.

LA CRONACA

Quintetti

Lucca: Barsanti, Lippi, Del Debbio, Trentin, Pierini

Abc: Rosi, Nannipieri, Pucci, Scali, Cantini

Con Belli e Corbinelli out, coach Angiolini affida la regia al classe 2006 Lorenzo Rosi. Lucca prende il controllo delle operazioni e allunga con Lippi dalla lunga distanza, seguito da Trentin che infila il 12-2 al 4′. Dopo le polveri bagnate dei primi cinque giri di lancette, l’Abc entra in ritmo: la tripla di Scali e la penetrazione di Pucci accorciano le distanze per il -7 (15-8), divario che resta più o meno invariato fino al 23-15 su cui si chiude la frazione.

Si riparte con il mini break ad opera di Pucci e Nepi su cui coach Olivieri ferma immediatamente il gioco (23-19). L’Abc stringe le maglie in difesa, con il primo canestro locale che arriva dopo quasi tre giri di lancette a firma Tempestini. Sul nuovo tentativo di allungo lucchese ci pensa Scali a salire in cattedra e tenere i suoi incollati, con Malkic che lo imita e mette a segno il -1 a metà frazione (29-28). Nella seconda parte i gialloblu sono bravi a tenere alta l’intensità e restare a contatto, finchè il solito Barsanti trova due punti facili dalla lunetta per il 41-37 che manda le squadre negli spogliatoi.

Al rientro l’inerzia torna dalla parte dei padroni di casa, con Del Debbio che capitalizza il possesso dalla lunga distanza per il nuovo 48-39. Con la regia castellana adesso affidata all’altro classe 2006 Paolo Lilli, un’azione da tre punti di Cantini tiene in scia i gialloblu. Ma mentre in casa Abc si segna con il contagocce, Lucca fa malissimo dall’arco e piazza così il break che indirizza la sfida: il 54-44 al 27′ ristabilisce la doppia cifra di vantaggio, preludio al 60-46 su cui si va all’ultimo riposo.

All’inizio del rettilineo finale arriva la tegola del quarto fallo personale di Pucci, Cantini e Lazzeri, mentre la bomba di Burgalassi incanala la sfida per il 67-50 al 33′. L’Abc cerca di tenere i giochi aperti ma i padroni di casa sono in controllo e le rotazioni ormai ridotte all’osso fanno il resto.

BASKETBALL CLUB LUCCA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 74-59

Basketball Club Lucca: Landucci 3 (0/0, 1/1), Burgalassi 5 (1/6, 1/3), Barbieri (0/0, 0/0), Lenci ne, Lippi 13 (3/5, 1/1), Barsanti 13 (2/3, 1/14), Simonetti 5 (1/4, 1/1), Tempestini 11 (1/2, 2/5), Del Debbio 10 (2/4, 2/4), Brugioni ne, Pierini 6 (3/4, 0/0), Trentin 8 (4/11, 0/2). All. Olivieri. Ass. Giuntoli, Pizzolante.

Totali: 17/39 (44%) da due, 9/31 (29%) da tre, 13/15 (87%) ai liberi.

Abc Solettificio Manetti: Malkic 4 (2/4, 0/4), Rosi (0/2, 0/0), Lazzeri 2 (1/1, 0/1), Lilli (0/0, 0/0), Pucci 18 (7/13, 1/5), Viviani ne, Scali 17 (6/10, 1/3), Nepi 10 (4/9, 0/3), Cantini 3 (1/4, 0/0), Nannipieri 5 (1/3, 1/2), Belli ne. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 22/46 (48%) da due, 3/18 (17%) da tre, 6/12 (50%) ai liberi.

Parziali: 23-15, 41-37 (18-22), 60-46 (19-9), 74-59 (14-13)

Arbitri: Orlandini e Sposito di Livorno.