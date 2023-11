Master in Fashion Hi-Tech, il nuovo titolo di studio lanciato da Modartech a Pontedera

Un percorso di alta formazione riconosciuto dal Mur-Ministero dell'Università e della Ricerca che unisce moda e tecnologie della robotica e che presenta caratteri di unicità nel panorama internazionale in ambito fashion. Nel distretto di Pontedera, in Toscana, l'alta formazione e il mondo universitario di eccellenza si uniscono al servizio del Sistema Moda Made in Italy. Nasce oggi il “Master in Fashion Hi-Tech”, un percorso formativo gestito dall’Istituto Modartech con specifiche lezioni erogate da ricercatori e ricercatrici dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, celebre a livello mondiale, anch'esso con sede a Pontedera.

Il nuovo “Master in Fashion Hi-Tech” è rivolto a meritevoli studenti e studentesse del settore moda che vorranno qualificarsi in un segmento fortemente caratterizzato e mutevole, ma anche a partecipanti da altri mondi accademici, quali ingegneria, design, architettura o campo biomedico e sportivo, per acquisire competenze multidisciplinari e dare vita a prodotti indossabili e intelligenti, esteticamente attraenti e funzionali e dall’alto contenuto tecnologico.

Il percorso unisce ricerca, tecnologia, moda e design per collegare realmente domanda e offerta e favorire le migliori connessioni di idee e talenti nei vari distretti industriali italiani. Pubblico e privato fanno dunque squadra, mettendo il loro bagaglio di conoscenze a servizio della formazione per l’industria della moda. A ricoprire un ruolo determinante sarà inoltre il territorio di Pontedera (Pisa), che da tempo rappresenta un habitat ideale e diffuso per lo sviluppo di progetti innovativi e per l’aggregazione di talenti, grazie alla presenza di realtà nell’ambito della formazione, della ricerca e dell’imprenditoria.

PRESENTAZIONE DEL MASTER – In partenza nel 2024, per una durata complessiva di 9 mesi, il nuovo “Master in Fashion Hi-Tech” porterà a sviluppare outfit e accessori fashion con un approccio razionale e allo stesso tempo tecnologico, grazie all’utilizzo di sensori, materiali innovativi e processi di produzione avanzati, come quelli che caratterizzano le tecnologie indossabili. A titolo di esempio si pensi a smartwatch e agli activity tracker per le misurazioni delle attività sportive, ma anche a guanti, occhiali, indumenti e accessori di moda realizzati con materiali intelligenti in grado di interagire con il corpo e misurarne i parametri. Rientrano nella categoria anche proposte utili alla riduzione del rischio di infortuni, fino alle soluzioni di biorobotica per le attività motorie.

Con il nuovo Master si acquisiranno capacità di lavorare su progetti multidisciplinari ed Hi-Tech, dove la parola chiave sarà la sperimentazione, per arrivare alla realizzazione di prodotti in grado di coniugare estetica e funzionalità. Le lezioni saranno curate da docenti di Modartech e dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e si svolgeranno in presenza nei laboratori di Istituto Modartech e dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna a Pontedera. Al termine del percorso di studi è previsto uno stage presso aziende selezionate in Italia o all’estero, grazie al programma Erasmus+. Il titolo accademico sarà rilasciato dall’Istituto Modartech.

Il Master avrà inoltre un Comitato Tecnico Scientifico composto da professionisti e professioniste della ricerca, del design, dell’innovazione, della moda e della comunicazione, che garantiranno un costante indirizzo e aggiornamento del programma didattico, in funzione delle esigenze del mercato, valutando allo stesso tempo le migliori idee progettuali degli studenti durante il percorso di studi. Nel Comitato Tecnico Scientifico saranno presenti diverse realtà leader nella fashion industry, tra cui Herno e Pattern Group. Il nuovo progetto formativo ha inoltre già raccolto l’interesse e la collaborazione da parte di brand internazionali del lusso, di piattaforme industriali del tessile-moda e accessorio e di associazioni di sistema.

Il primo open day dedicato al “Master in Fashion Hi-Tech” si terrà venerdì 16 febbraio nelle aule di Istituto Modartech, con presentazione del progetto e workshop su ricerca, innovazione, moda e design.

PROGRAMMA DIDATTICO – Le lezioni saranno tenute da docenti di Istituto Modartech e Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, mentre le lezioni saranno arricchite da workshop creativi e momenti di interazione tra formazione e aziende protagoniste del mondo tech, design e moda. Per quanto riguarda le competenze acquisite, queste comprenderanno le tecniche di progettazione e prototipazione di capi di abbigliamento ed accessori tecnologicamente avanzati, dotati di strumentazione sensoristica o realizzati con materiali intelligenti di ultima generazione, coniugando forma e funzionalità. In particolare, le aree tematiche dei moduli didattici comprenderanno materiali tradizionali e intelligenti, 3D CAD Design, fashion design, design dell’accessorio, design di prodotto, modellistica avanzata, prototipia e sistemi di sensorizzazione.

REQUISITI E OPPORTUNITÀ DI LAVORO – Potranno iscriversi al “Master in Fashion Hi-Tech” coloro che hanno conseguito una laurea o un Diploma accademico di primo livello, oppure un altro titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo e coerente con il percorso formativo. Al termine degli studi diverse sono le posizioni lavorative aperte, che includono designer di accessori e capi ad alto contenuto tecnologico, progettista di tessuti intelligenti e sensori indossabili, responsabile ricerca e sviluppo di dispositivi indossabili o Technology Advisor per grandi imprese dei comparti Fashion and Innovation Technology.

SOGGETTI COINVOLTI – Il progetto, avviato da Istituto Modartech prende vita all’interno del polo d’eccellenza di Pontedera, dove si concentrano distretti altamente specializzati nel design, nell’Hi-Tech, nella produzione di abbigliamento, calzature e accessori di lusso per i più importanti brand della moda. Tra i vari soggetti sul territorio, oltre all’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, anche Artes 4.0, realtà che offre tecnologie e servizi dedicati alle aziende, per rispondere ai bisogni dell’industria del futuro, basandosi su progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Forte anche il coinvolgimento dell’industria della moda Made in Italy, principale beneficiaria del “Master in Fashion Hi-Tech”. La nuova proposta formativa ha infatti un carattere fortemente innovativo, in linea con la mutevole e complessa evoluzione del settore, ma soprattutto si pone l’obiettivo di contribuire all'eccellenza della stessa fashion industry, grazie al legame stretto tra mondo della formazione e quello imprenditoriale.

“Con il Master in Fashion Hi-Tech diamo inizio a un percorso di altissima formazione che presenta caratteri di assoluta unicità nella didattica fashion a livello internazionale, mettendo insieme soggetti diversi della ricerca, dell’istruzione e del mondo imprenditoriale, per formare figure professionali in grado di trovare un lavoro altamente qualificato in molteplici ambiti settoriali. E lo facciamo grazie a uno stretto legame tra mondo pubblico e privato nel territorio di Pontedera, da sempre distretto all'avanguardia per l'attrazione di investimenti, per la ricerca e l'innovazione – spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech – Crediamo infatti che sia necessario uno spirito di squadra nel segno della multidisciplinarietà per far tendere sempre più all’eccellenza l’industria della moda Made in Italy, grazie alla contaminazione tra cultura e creatività, tra visione e innovazione, tra manifattura e ingegno”.

“Nel Master in Fashion Hi-Tech abbiamo coinvolto un gruppo di docenti giovani e con esperienze internazionali – illustra Calogero Oddo, Docente di Bioingegneria e responsabile scientifico delle attività didattiche della Scuola Sant’Anna – con capacità di contribuire alla formazione di profili professionali con competenze innovative, all’intersezione tra il mondo della moda e le nuove tecnologie. In queste aree il Paese ed il territorio esprimono eccellenze nell’impresa, nella ricerca e nella formazione, mettendo così a sistema soluzioni tecnologiche avanzate per lo sviluppo di sensori intelligenti, dispositivi indossabili, nuovi materiali, robotica collaborativa, con i metodi caratteristici dell’industria creativa.”

“Il Master in Fashion Hi-Tech è anche espressione di una strategia di innovazione basata sulla conoscenza che si sviluppa lungo un percorso, lungo meno di un chilometro, a Pontedera in cui operano centri di ricerca e di educazione avanzata, di trasferimento tecnologico, di innovazione industriale, aziende storiche, incubatori di start-up ad alta tecnologia, musei d’impresa, biblioteche frequentate da giovanissimi, e altro ancora: un “Innovation Mile” in cui la commistione genera competenze, creatività e occasioni di sviluppo. In questo ambiente, la ricerca in biorobotica e la moda possono trovare dei punti in comune e contaminarsi per creare nuove opportunità, soprattutto per i giovani, che qui potranno trovare un ecosistema vivace e dinamico, e un terreno fertile per prepararsi al loro futuro”, aggiunge Paolo Dario, Professore emerito Biorotobica e Direttore Scientifico Artes 4.0.

“Tecnologia ed Innovazione sono e saranno sempre più elementi fondamentali da affiancare alle arti del Made in Italy, creando così un insieme di “artigianato tecnologico – spiega Luca Sburlati, CEO Pattern Group. – L’iniziativa di Modartech e SSSTA va proprio a coprire il gap educativo che attualmente esiste nel settore e sarà uno strumento utile al sistema imprenditoriale italiano. Con questo spirito abbiamo accettato di far parte del comitato scientifico”.

“Viviamo un’epoca di passaggio generazionale, incisivo e veloce, in cui il sistema moda è definito da una forte commistione tra la tecnologia e il saper fare, che è appunto l’eccellenza che caratterizza le aziende Made in Italy a livello internazionale – conclude Claudio Marenzi, Presidente di Herno e Presidente e Ceo Montura. – Credo fortemente in questo binomio, ricerca e innovazione a supporto della tradizione, che ho sperimentato e applicato sin dall’inizio nella gestione della mia azienda, e che riconosco essere la formula fondamentale e la base delle nostre collezioni. Ecco, quindi, la scelta di unirmi al comitato tecnico scientifico di questo nuovo Master in Fashion Hi-Tech, che formerà nuove figure specializzate in tecnologie intelligenti in questa epoca hi-tech dell’abbigliamento”.

Fonte: Istituto Modartech