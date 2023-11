Aprirà Burger King a Fucecchio: candidature ancora aperte

(foto gonews.it)

Burger King si espande nell'Empolese e dopo l'apertura a quasi 10 anni dal ristorante di Empoli Est, a due passi dalla Fi-Pi-Li, si sta organizzando in breve tempo per aprire un nuovo punto vendita a Fucecchio.

I lavori stanno proseguendo nell'ex supermercato DPiù lungo la sp 11, a fianco della Carrozzeria Zari. Ancora non sono stati apposti i tipici marchi con il panino dal logo colorato e la caratteristica scritta Home of the Whopper, ma è stato assicurato che a breve l'anonimo fabbricato si colorerà per ospitare il fast food. Per quanto riguarda la data, non c'è ancora nessuna ufficializzazione.

Ben più esplicita invece è la raccolta di candidature per addetti al nuovo ristorante, apparsa su un sito di ricerca personale. Sono attive due possibilità: quella per Assistant Manager e quella per Addetto alla Ristorazione. Le ricerche sono ancora aperte al link sopra segnalato.

L'ultimo ristorante fast food aperto nell'Empolese è stato il McDonalds all'uscita Empoli Centro della Fi-Pi-Li, già più di due anni fa.

Elia Billero