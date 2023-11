Empoli Città del Natale, le nostre scuse per una frase

E' stata segnalata una frase infelice in merito all'articolo pubblicato successivamente alla presentazione alla stampa di Empoli Città del Natale. Nel voler riportare che nella manifestazione erano presenti determinati idoli dell'infanzia, come i supereroi Spiderman e Batman, è stato scritto nel testo che la Casa dei Supereroi e delle Principesse di piazza Farinata aveva proprio questi supereroi a disposizione per i maschi e le principesse delle fiabe per le femmine. Dopo la pubblicazione è stato fatto notare della divisione discriminatoria, per cui abbiamo provveduto a rimuovere la frase per come era stata formulata.

Gonews.it, sostiene con forza le pari opportunità, elemento di primaria importanza da promuovere ogni giorno, così come tutto il suo gruppo editoriale. Il direttore Elia Billero si scusa con tutte le lettrici e tutti i lettori che si sono sentiti offesi da quella frase.

Le scuse, oltre a chi ci segue ogni giorno, sono rivolte anche agli enti e alle realtà che quotidianamente con impegno lavorano al raggiungimento dei pari diritti tramite preziose iniziative di sensibilizzazione. Tutta la redazione, da sempre, come di consueto, è a loro completa disposizione per la diffusione e promozione di questi nobili eventi.