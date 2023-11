Endoscopie a tariffe sociali con la Rete PAS, nuovo reparto all'Isolotto

Pochi centri convenzionati e tempi massimi di attesa spesso non garantiti. Per di più, chi decide oggi di fare una gastroscopia o una colonscopia nel privato, deve prepararsi anche all’eventualità di un notevole esborso di tasca propria.

In questo scenario e nella logica di non lasciare solo il cittadino, s’inserisce il servizio di endoscopia digestiva recentemente attivato presso la sede ambulatoriale di Firenze Isolotto di Rete PAS (Pubbliche Assistenze Sanità), la prima rete di centri medici in Toscana, nata dalla Fondazione Pubbliche Assistenze, con il quale Rete PAS va ad ampliare ulteriormente la sua offerta sanitaria di prestazioni ambulatoriali diffusa in 12 sedi in provincia di Firenze (dalla medicina specialistica alla diagnostica per immagini alla riabilitazione) con l’obiettivo di garantire insieme accessibilità e qualità del servizio. Per il nuovo reparto è stato infatti allestito un sistema - colonna endoscopica, gastroscopi ed endoscopi - con caratteristiche tecnologiche di assoluta avanguardia.

Nella sede PAS di Firenze Isolotto, in via San Bartolo a Cintoia all’angolo con via Signorelli, l’allestimento della sala endoscopica, realizzata nello stesso edificio dove hanno sede gli ambulatori specialistici e l’Humanitas di Firenze, è stato salutato nei giorni scorsi con una presentazione a cui hanno preso parte il presidente della Fondazione Pas, Mario Pacinotti; il presidente dell’Humanitas di Firenze, Maurizio Burgassi; il responsabile del servizio di endoscopia digestiva di Rete PAS, dottor Roberto Manetti, medico già responsabile del servizio di endoscopia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi; il dottor Antonio Todaro, medico endoscopista di Rete PAS e anch’egli già responsabile del servizio di endoscopia digestiva dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi; i medici di medicina generale della zona; l’assessora al welfare e politiche sociali del Comune di Firenze, Sara Funaro e il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni.

""Con la logica di tariffa sociale ma a qualità elevata – spiega Mario Pacinotti il presidente di Fondazione Pas, cui a oggi aderiscono nove Pubbliche Assistenze - per le prestazioni di endoscopia ci inseriamo in un quadro in cui il privato convenzionato non è molto presente rispetto ad altre prestazioni, e ciò a causa, a nostro modo di vedere, dell’inadeguatezza dei rimborsi delle tariffe pubbliche convenzionate. Questo ha di converso favorito, sempre nel settore privato, il consolidamento di un sistema di offerta a tariffe elevate. Mentre chiediamo alla Regione di farsi carico di questo tema - conclude - abbiamo deciso intanto che, se per queste prestazioni non possiamo essere soggetti erogatori del servizio sanitario pubblico data l’inadeguatezza delle tariffe, possiamo comunque stare a fianco della collettività proponendo una politica calmierata e in più con una ulteriore logica di mutualità riservata agli oltre 100.000 soci delle nostre Pubbliche Assistenze".

Dall’assessora Sara Funaro e dal presidente del quartiere Mirko Dormentoni è stato ribadito il valore del legame con il territorio e con il Terzo Settore che ne è il fulcro.

La gastroscopia o la colonscopia sono prestazioni complesse. L’equipe di endoscopia è diretta dal dottor Roberto Manetti e dal dottor Antonio Todaro. Nel team sono inoltre presenti tutte le figure sanitarie necessarie e fra queste anche una equipe di anestesisti in caso di sedazione profonda. Inoltre gli esami vengono eseguiti con tempi di esecuzione molto ampi, in modo da rendere possibili in ogni caso ulteriori accertamenti e tutte le prestazioni accessorie come gli eventuali prelievi bioptici per una conferma istologica della lesione.

Aderiscono al circuito sanitario di Rete Pas le Pubbliche Assistenze di Scandicci, Firenze Pontassieve, Firenze Nord, San Donnino, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Greve, e Caldine. Per diventare socio, info e prenotazioni 055 71.11.11 oppure www.retepas.com