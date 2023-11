Sant'Andrea d'artista a Montespertoli con le opere del giovane Arturo Bartolini

Il prossimo 30 novembre, la comunità di Montespertoli celebra il suo patrono, Sant'Andrea, con una serie di eventi che coinvolgeranno i cittadini in una giornata ricca di arte, festa e nuovi progetti.

"Sant’Andrea d’artista" rappresenta, come ogni anno, un’occasione per valorizzare l’arte e gli artisti del territorio di Montespertoli. Quest’anno, il 30 novembre, sarà donata l'opera di Arturo Bartolini "Mare senza confini", alle ore 16:00, presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale. L’evento sarà arricchito dall'esecuzione di alcuni brani a cura della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi.

ll giovane Arturo Bartolini, ragazzo montespertolese con disturbo dello spettro autistico, ha mostrato un notevole talento nel disegno fin dalla sua tenera età, facendone il suo principale mezzo di espressione. Nel corso degli anni, Arturo ha arricchito le sue competenze comunicative e cognitive grazie all'incessante lavoro col quale ha affinato stile e tecniche, in un continuo sviluppo delle sue espressioni artistiche. Le sue opere rappresentano reinterpretazioni personali, ognuna portatrice di un significato unico.

L'opera, che sarà esposta dal 30 novembre nel Palazzo Comunale a Montespertoli, invita a una profonda riflessione sulla straordinaria capacità dell'essere umano di adattarsi, una virtù parallela alla coesistenza delle creature dipinte provenienti da ambienti tanto eterogenei. Il dipinto, un vero e proprio inno all'adattabilità, suggerisce una lezione preziosa ispirata al mondo marino, dove la mancanza di confini e la presenza di una fluidità incessante costituiscono un contrasto evidente con la realtà del nostro quotidiano, spesso caratterizzato da rigidità e limitazioni.

Nel sito ufficiale di Arturo Bartolini, www.arturobartoliniworld.com, si può scoprire la figura dell'artista e la sua biografia.

Alle ore 17:30, la magia del Natale prenderà vita in Piazza del Popolo con l'accensione dell'albero e delle luminarie. Un colorato girotondo con i Montegufetti, l'apertura della pista di pattinaggio e un brindisi a cura dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli renderanno l'atmosfera ancora più festosa.

Alle 18:00 è prevista la Santa Messa patronale presso la Chiesa di Sant'Andrea in piazza Machiavelli.

Alle 19:00 verrà inaugurato l'Emporio Solidale "Le 12 ceste" in via Martini. L'Emporio Solidale sarà un luogo dove le persone, in situazioni di disagio economico, possono acquistare beni di prima necessità in modo gratuito attraverso una apposita tessera. Un progetto nato dalla collaborazione di Misericordia, P.A.Croce d'Oro e Caritas Parrocchiale.

La serata proseguirà con una cena conviviale al Circolo ANSPI Sottolemura.

Tutti sono invitati a partecipare in una giornata che vuole essere simbolo della coesione e della vivacità della comunità di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa