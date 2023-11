San Miniato accoglie l'Islanda: il concerto lirico è in macelleria

San Miniato e l'Islanda sono più vicine di quanto le 6 ore di volo possano far pensare. A celebrare questa particolare unione sarà il 'Primo Grande Concerto Lirico Italo-islandese' alla Macelleria Falaschi di via Conti in centro storico, la prossima domenica 3 dicembre alle 15.

Si esibiranno dietro il bancone dello storico negozio il tenore islandese Alexander Jarl Thorsteinsson e la soprano rumena Monica Iusco, nomi noti della scena lirica internazionale, accompagnati da viola e violoncello.

La giornata sarà documentata con gli scatti di Andrea Lippi, fotografo castelfranchese noto per le sue esposizioni in Giappone e anche in Islanda. La locandina è stata elaborata in pochissimi pezzi unici da Martina Vincenti (La Tipografa Toscana).

La presentazione dell'evento è stata suggellata con un pranzo a cui hanno partecipato gli organizzatori dell'evento, il sindaco Simone Giglioli, l'assessore alla Cultura Loredano Arzilli e il coordinatore Confcommercio Giacomo Gozzini.

I rapporti intessuti in questi anni con la comunità islandese da parte di Andrea Falaschi, macellaio e 'divulgatore' dei piaceri della carne (da intendere proprio come 'ciccia') risalgono al 2016, con frequenti viaggi e scambi culturali.

A rimarcare l'unione Italia-Islanda anche la mostra Surroundings Environment a Palazzo Grifoni durante i weekend della Mostra del Tartufo. Il progetto è a cura di Clizia Macchi, sanminiatese che da anni vive proprio in Islanda e che ha portato con sé le opere e le performance di alcuni artisti: Ástriður J. Ólafsdóttir, Emilia Telese, Marko Svart & Jarkko Kinnunen, Telma Har.

Elia Billero