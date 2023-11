Ha aggredito il priore di Santo Spirito per 20 euro. Incastrato dalle telecamere

Confermato l'ordine di custodia cautelare nei confronti del ragazzo somalo, classe 1997, che lo scorso 7 ottobre ha aggredito il priore della basilica di Santo Spirito in Via della Spada per rubargli 20 euro, con pugni al volto.

La conferma dell'aggressione è avvenuta tramite l'acquisizione delle immagini da parte dei carabinieri della stazione di Palazzo Pitti, che hanno così incastrato definitivamente il violento, che all'epoca dell'aggressione fu messo in fuga dalla reazione di un residente della zona che si era affacciato allarmato dalle urla della vittima e che aveva urlato contro il giovane, mettendolo in fuga.