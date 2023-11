'Altopascio è Natale', svelato il programma

Anche quest’anno “Altopascio è Natale”. Torna il fitto calendario di iniziative che, dai primi di dicembre fino a Befana, porterà tutta la magia delle feste nella cittadina del Tau e nelle sue frazioni. Un ricco programma che prevede numerosi momenti di comunità e che nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e le associazioni locali.

Il calendario è stato presentato questa mattina, mercoledì 29 novembre, nel Loggiato Mediceo di Altopascio, da Sara D’Ambrosio, sindaco del Comune di Altopascio, Adamo La Vigna, assessore agli eventi e alle attività commerciali, Alessio Minicozzi, assessore alla cultura, e dai vari rappresentanti delle associazioni coinvolte nel programma: Centro commerciale naturale di Altopascio, Centro commerciale naturale di Spianate, Fratres Spianate, Pro Loco Spianate, Fratres Marginone, Circolo Fo.Ri.Ma., Comitato paesano di Badia Pozzeveri, Ludicamente Aps, Corpo musicale “G. Zei”, Misericordia Altopascio, associazione Sentieri di felicità.

“Siamo felicissimi di presentare questo ricco calendario di iniziative che animerà il territorio per tutto il periodo delle festività natalizie – commenta il sindaco Sara D’Ambrosio -. Il programma prevede iniziative per tutti i gusti e tutte le età, momenti preziosi che riescono a diffondere e rafforzare sempre di più il senso di comunità e vicinanza nel territorio, due valori fondamentali che rispecchiano al meglio lo spirito del Natale”. “Ciò che rende ancora più speciale la realizzazione di questo calendario è la sinergia tra amministrazione, associazioni locali e attività commerciali da cui esso è nato – aggiunge l’assessore Adamo La Vigna -. Tutto questo non sarebbe possibile senza la collaborazione tra i diversi enti che animano il territorio, non solo durante il periodo natalizio ma tutto l’anno. Attraverso queste numerose iniziative vogliamo rendere Altopascio sempre più attrattiva e viva, sia per i suoi stessi cittadini che per chi viene da fuori, andando sempre a valorizzare le bellezze del territorio e il suo tessuto commerciale”. “Questo programma è in grado di offrire momenti adatti a tutte le fasce d’età, unendo cultura, divertimento, attrazione e bellezza – dice Alessio Minicozzi -. Creare occasioni di scambio, interazione e collettività è una delle prerogative della nostra amministrazione, un obiettivo che viene raggiunto con questo calendario”.

IL PROGRAMMA. La magia del Natale prende il via venerdì 1 dicembre con l’accensione delle luci e degli alberi di Natale: il primo appuntamento è alle 17 in piazza della Magione, per poi spostarsi nelle frazioni di Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate. Sempre dai primi di dicembre, in piazza della Magione, torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’attrazione per grandi e piccini che animerà la piazza per più di un mese, fino al 7 gennaio. Inoltre, per tutto il periodo festivo, sarà attiva la Lotteria di Natale, organizzata dal CCN di Altopascio, aperta ai cittadini che potranno recarsi direttamente nei negozi del capoluogo per ottenere i biglietti e partecipare all’estrazione finale. Domenica 10 dicembre appuntamento con la passeggiata inclusiva “Christmas walking” e il concerto del coro Girasole di Fiesole, organizzato dall’Associazione Sentieri di Felicità. Spostandosi a Spianate, per tutta la durata del calendario natalizio, in piazza San Michele, cittadini e turisti potranno divertirsi a scattare foto ricordo con la postazione per selfie natalizi, realizzata da CCN Spianate. Si continua poi con tre fine settimana all’insegna delle famiglie, il 2 e 3; 8, 9, 10; 16 e 17 dicembre arriva a Spianate il Rifugio incantato di Babbo Natale, organizzato da Fratres Spianate: sabato 2 dicembre ci sarà il taglio del nastro (alle 14), mentre domenica 17 il Rifugio resterà aperto dalle 10 e nel pomeriggio la slitta di Babbo Natale percorrerà il centro di Spianate portando gioia e felicità. Allo Spazio giovani di via fratelli Rosselli, da martedì 5 a venerdì 22 dicembre, si terrà il “Christmas Countdown”, tra laboratori, giochi e avventure. Giovedì 14 dicembre, alle 17, i piccoli lettori e le loro famiglie sono invitati a “Letture sotto l’albero”, in programma alla Biblioteca Comunale “A. Carrara” e organizzate da Nati per Leggere. Si continua poi con il Mercatino di beneficenza della parrocchia di Altopascio, il 16 e 17 dicembre, in piazza della Magione e sul sagrato della Chiesa. Per concludere l'anno in bellezza, il 31 dicembre a Spianate ci sarà la festa "Capodanno a Spianate" dalle 20, con il dj Tour del Concorde a partire dalle 23. Nello stesso giorno, dalle 20, lo Spazio giovani di via Fratelli Rosselli ospiterà il "Capodanno ludico", organizzato da Ludicamente Aps. Si continua poi con le iniziative in occasione dell’Epifania: venerdì 5 gennaio, a Spianate, tutti invitati a “Befana e tombola a Spianate” a cura di Fratres Spianate: alle 17 con la Befana che percorrerà via Mazzei e poi a seguire, alle 21, con la tombola allo spazio sagra. Il 6 gennaio, nei locali della Misericordia, è previsto un pomeriggio di allegria e divertimento per grandi e piccini, con la presenza di un mago, l'estrazione finale della Lotteria di Natale e l'arrivo della vecchietta dalle scarpe rotte(iniziativa è organizzata dalla Misericordia e da CCN Altopascio). Sempre il 6, poi, dalle 18 al Comitato paesano di Badia Pozzeveri, con “Aspettando insieme la Befana”: in programma tanti giochi per bambini, l’arrivo della Befana, le magie del mago e una cena in compagnia.

I PRESEPI. Durante il periodo natalizio sarà possibile ammirare i presepi allestiti sul territorio: in piazza della Magione, realizzato dalla Misericordia e dalla parrocchia di Altopascio, e in piazza San Michele a Spianate, realizzato dalla Pro Loco di Spianate e dalla parrocchia di Spianate.

LE MOSTRE. In occasione del calendario natalizio, da giovedì 21 a sabato 23 dicembre, arriva in Sala Granai, in piazza Ospitalieri, “Inspired by the people”, la mostra a ingresso gratuito di Stefano Lotumolo. Mentre, dall’8 dicembre all’8 gennaio porte aperte per la Mostra del Liceo di Pescia in sala Mediateca. Rimane visitabile, fino al 7 gennaio, l’esposizione “Banksy or not Banksy”, nella Sala Peregrinatio.

A TEATRO. Doppio appuntamento al Teatro “G. Puccini” di Altopascio in occasione del calendario festivo. Martedì 12 dicembre, alle 21, il sipario si alza su “Sesto Potere. Nascita di una democrazia violata dall’odio, dal denaro e dalla vendetta”, spettacolo che fa parte della stagione di prosa del Teatro Puccini. Mentre, giovedì 4 gennaio alle 21, andrà in scena il tradizionale Concerto di Capodanno, a cura del Corpo musicale “G.Zei”.

Fonte: Ufficio Stampa