Ad Altopascio raddoppiano i giorni per i prelievi del sangue

La novità, richiesta anche dai cittadini del territorio, sarà operativa da lunedì 4 dicembre 2023 ed è stata resa possibile grazie alla sinergia tra Asl Toscana nord ovest,

Comune di Altopascio, Misericordia di Altopascio e Ra.Mi..

La Misericordia, infatti, andrà ad ampliare a sei giorni settimanali il servizio che già offre su tre giorni alla settimana all’interno dei propri locali di via Marconi, raddoppiando quindi i giorni disponibili per i prelievi del sangue, con l’obiettivo di abbattere le liste di attesa.

“La collaborazione con le organizzazioni di volontariato, che è attiva da molti anni - evidenzia Eluisa Lo Presti, direttrice Zona distretto Piana di Lucca - consente di dare ai cittadini un servizio di prelievo di sangue diffuso sul territorio e quanto più possibile vicino e comodo per la comunità. Quest’azione di miglioramento sarà la prima di una serie che porterà, nei primi mesi del 2024, a una riorganizzazione generale dei prelievi di prossimità e domiciliari”.

“Come amministrazione comunale ci siamo messi a disposizione cercando di trovare una soluzione che potesse andare incontro alle esigenze di tutti - aggiunge il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, nel suo ruolo anche di vicepresidente della conferenza zonale della Piana di Lucca. All’interno di una pianificazione già definita che andava in questa direzione abbiamo trovato la disponibilità dell'Azienda sanitaria, della Misericordia e del Ra.Mi così da anticipare già dai primi di dicembre l’estensione del servizio su sei giorni rispetto al mese di gennaio, come prevedeva il programma originario. L’esigenza nasce non solo dalle richieste della cittadinanza di ridurre le liste di attesa che si erano generate negli ultimi tempi, ma anche da una volontà di unificare sul territorio il punto prelievi che prima era suddiviso su due presidi nel centro di Altopascio, molto vicini tra loro. Ringrazio per la disponibilità e l’attenzione riservata la dottoressa Lo Presti e la presidente della Misericordia, Antonella Pistoresi, che si è subito attivata per trovare soluzioni tempestive. Questa sinergia fruttuosa ha portato alla soluzione sperata: dal 4 dicembre dunque i giorni per i prelievi saranno sei e questo significa riuscire a trattenere e implementare sul territorio un servizio indispensabile, sempre nell’ottica di quella sanità diffusa e vicina al cittadino”.

“Ringraziamo ASL e Comune - conclude la governatrice della Misericordia, Antonella Pistoresi - per la disponibilità alla collaborazione con la Misericordia a cui noi rispondiamo volentieri per fornire al territorio su cui siamo radicati, servizi sanitari e sociali sempre più necessari alla popolazione”.