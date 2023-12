Cup Fucecchio, riattivati due servizi in attesa del ripristino completo dopo il principio d'incendio

I servizi di anagrafe sanitaria e “cambio medico” sono di nuovo attivi al CUP di Fucecchio, dislocate temporaneamente in altre stanze all’interno dell’Ospedale San Pietro Igneo. Due postazioni sono aperte la mattina, dopo le ore 10, a fine delle sedute dei prelievi ematici ed altre due sono state collocate nelle stanze dell’archivio. Sono in corso le attività di ripristino degli ambienti danneggiati dal principio di incendio della scorsa settimana per consentire quanto prima la ripresa del servizio nelle sedi originarie.