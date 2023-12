Non in regola con le norme sul soggiorno, tre espulsi

Ieri pomeriggio, a Firenze, la polizia ha eseguito l’espulsione di tre persone straniere non in regola con le normative sul soggiorno. Tra queste, anche un 23enne di origini albanesi recentemente accusato di diversi reati commessi sul territorio nazionale e in particolare nell’Empolese Valdelsa.

Il giovane era stato infatti denunciato più volte dai carabinieri di Castelfiorentino per reati contro la persona, contro il patrimonio, nell’ambito dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per immigrazione clandestina. Qui la vicenda.

Stessa cosa per un peruviano di 38 anni, noto alle forze di polizia soprattutto per reati contro il patrimonio e la persona. La Squadra Espulsioni della Questura ha infine eseguito un analogo provvedimento nei confronti di un cittadino marocchino di 41 anni scarcerato a Firenze e con precedenti di polizia per diverse tipologie di reato (anche predatori). In questo caso, allo stesso era stata applicata dall’Autorità Giudiziaria la misura di sicurezza dell’espulsione, in quanto ritenuto persona socialmente pericolosa. Al momento, in attesa di essere definitivamente rimpatriato, l’uomo è stato portato in un CPR del Nord Italia.