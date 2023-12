Referendum Peccioli e Lajatico, la fusione salta: comuni divisi tra sì e no

Si sono chiuse le votazioni per il referendum regionale consultivo sull'istituzione del Comune di Alta Valdera. La proposta di fusione riguarda i comuni di Peccioli e Lajatico, Qui l'approfondimento. Nelle giornate di domenica 10 dicembre e lunedì 11, fino alle 15, i cittadini pecciolesi e lajatichesi erano chiamati ad esprimersi nelle 9 sezioni distribuite nei territori.

Referendum Peccioli e Lajatico, le affluenze

Il quesito referendario poneva ai cittadini di Peccioli e Lajatico la seguente domanda: "Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Alta Valdera, per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli, di cui alla proposta di legge n. 215 (Istituzione del Comune di Alta Valdera per fusione dei comuni di Lajatico e Peccioli)?" con le opzioni di risposta Sì o No.

Qui le affluenze di domenica 10 dicembre

Affluenze lunedì 11 dicembre

Ore 15: a Peccioli l'affluenza finale è stata del 44.94%, nelle 7 sezioni si sono recati 1741 votanti, su 3874 aventi diritto. A Lajatico l'affluenza è stata del 72.64%, per un totale di 786 votanti.

Fusione Sì o No? i risultati

A Peccioli vince il Sì. Intorno alle ore 16 tutte e 7 le sezioni pecciolesi risultano scrutinate, e arriva dunque il primo risultato. A Peccioli, con il 52.67%, ha vinto il Sì alla fusione e all'istituzione del Comune di Alta Valdera, per l'equivalente di 907 voti. Il No si ferma al 47.33%, per un totale di 815 voti.

Lajatico dice No alla fusione. Circa alle 16.30 c'è anche il risultato per le 2 sezioni di Lajatico. Con il 68.17% in questo comune ha vinto il No alla fusione, per l'equivalente di 529 voti. Favorevoli invece 247 voti, equivalenti al 31.83%. Con uno scarto di oltre il doppio dei voti, i cittadini di Lajatico hanno dunque detto No all'istituzione del Comune di Alta Valdera.

Peccioli favorevole, Lajatico boccia la fusione

Complessivamente, sommando i voti validi di entrambi i comuni sopra riportati che costituiscono le percentuali, il No supera il Sì di 190 voti.

Sulla valutazione dell'esito del referendum consultivo, in occasione del voto in Consiglio regionale il 27 settembre scorso, il presidente della Regione Eugenio Giani evidenziò che il nuovo comune si sarebbe dovuto costituire "nel caso di un sì da parte di entrambe le popolazioni" mentre se fosse prevalso il no in uno dei due Comuni, come accaduto, "la fusione non si dovrà fare".