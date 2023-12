Sesa Empoli inarrestabile: oltre 5.300 dipendenti e ricavi al +14,5%

Sesa Empoli, impegnata nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, quotata all'Euronext STAR - annuncia i risultati del primo semestre al 31 ottobre 2023 (relativi all'anno fiscale al 30 aprile 2024), approvati oggi dal CdA.

Nei primi sei mesi dell'esercizio, Sesa prosegue il proprio percorso di crescita, ininterrotta dal 2012 ad oggi (CAGR FY 2012-2023: ricavi 12%, Ebitda 16,2%), conseguendo ricavi consolidati per € 1.501,6 milioni (+14,5% a/a) ed un Ebitda consolidato di € 113,3 milioni (+21,3% a/a). Il Gruppo beneficia della strategia di continuo investimento e focalizzazione sui segmenti di business abilitanti l’innovazione tecnologica (cybersecurity, vertical business applications, cloud, piattaforme digitali, data science), conseguendo crescite nettamente superiori alle dinamiche del mercato italiano IT, atteso in aumento del 2,8% nel 2023.

Lo sviluppo del business è stato ancora una volta prevalentemente organico (65% circa), con un forte incremento di competenze e dipendenti (5.367 +21% a/a vs 4.434). Il contributo alla crescita derivante dalle linee esterne (M&A) è stato pari a circa il 35% del totale di periodo a livello di ricavi e di redditività operativa.

Alla luce dei positivi risultati industriali e finanziari raggiunti nel semestre, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle 13 acquisizioni bolt-on concluse da gennaio 2023 in aree di sviluppo strategico per il Gruppo e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera, Sesa conferma la guidance di Ricavi ed Ebitda consolidati per il FY 2024 con un target di ricavi tra € 3,2 - 3,3 miliardi, di Ebitda tra € 240 - 250 milioni (pari ad una crescita di Ebitda tra il +15% e il +20% vs FY 2023).

Principali highlights finanziari H1 2024 (confronto con i risultati al 31 ottobre 2022):

- Ricavi: € 1.502 mln (+ 14,5% a/a)

- Ebitda: € 113,3 mln (+ 21,3% a/a), per un Ebitda margin pari al 7,5% (vs 7,1%)

- Utile netto: € 50,1 mln (+ 9,1% a/a)

- Posizione Finanziaria Netta attiva (liquidità netta) per € 153,4 mln (vs € 189,5 mln)

- Dipendenti: 5.367 (+ 21%)

- Confermato l’outlook favorevole per l’esercizio al 30 aprile 2024: target di ricavi tra € 3,2 -3,3 miliardi, di Ebitda tra € 240 -250 milioni

Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa, ha commentato: "Chiudiamo un semestre di ulteriore forte crescita di ricavi e competenze, raggiungendo un totale di 5.400 risorse in incremento di circa il 50% rispetto a due anni fa, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti in tecnologia, applicazioni e servizi di integrazione. Alla luce del positivo andamento del primo semestre dell’esercizio, degli investimenti in competenze e soluzioni innovative e della capacità di aggregazione industriale, con circa 70 operazioni di M&A già concluse dal 2015 ad oggi, confermiamo l’outlook favorevole per l’anno in corso, proseguendo il nostro track record di crescita continua a lungo termine e continuando a supportare i nostri stakeholder nell’attuale fase di evoluzione digitale".

Fonte: SeSa