Freddy's Team: un finale di stagione esaltante

E' stato un finale di stagione esaltante per Freddy's Team, che anche sulle strade del 32° Il Ciocchetto Event ha incamerato ulteriori risultati importanti, dopo aver brillato anche nelle precedenti gare.

L'associazione sportiva lucchese, facente riferimento a Moreno “Freddy” Fredianelli, infatti, prima di giungere all'ultima partecipazione del 2023, si era già distinta sui percorsi del 2° Rally del Brunello Moderno, affidando la propria Renault Clio RS N3 nelle mani di Alessandro La Ferla, navigato da Alessio Pellegrini, ottenendo una grandiosa vittoria di classe e la medaglia di bronzo nel gruppo RC5N, oltre al 34° posto assoluto, mentre al 1° Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini ha sostenuto il ritorno alle gare, dopo diversi anni, di Dario Burroni, che assieme a Paolo Carlini ha portato al traguardo la Fiat 600 Sporting N0 della struttura lucchese, ottenendo il primo posto di classe.

Tornando alla gara dentro la tenuta de Il Ciocco, l'associazione sportiva ha proseguito il suo trend positivo, grazie ai due equipaggi che la rappresentavano sugli asfalti garfagnini. Prestazione gagliarda e secondo posto di classe N3 per Luca Bazzano e Valentina Gaffi, che si sono distinti per la loro prova in costante crescita, ciliegina sulla torta di una stagione che li ha visti sempre protagonisti e competitivi con la Renault Clio RS di proprietà del pilota lucchese.

Partecipazione importante per Giacomo Mori e Alessio Paoli, due dei più rappresentativi “frutti” del Progetto Giovani di Freddy's Team, che per l'occasione hanno unito le forze, condividendo l'abitacolo della Fiat 600 Sporting N0, con la quale hanno vinto la classe, non sfigurando anche nella classifica assoluta. Mori (22 anni) e Paoli (18 anni) hanno così concluso nel migliore dei modi la loro prima stagione agonistica, dando al tempo stesso forza e sostegno all'iniziativa ideata dallo stesso Fredianelli.

"Siamo giunti al termine di un'altra stagione, ed è il momento dei bilanci- le parole di Moreno Fredianelli, presidente di Freddy's Team, al termine dell'evento – Se guardo il 2023 di Moreno Fredianelli pilota, posso dire che la fortuna non mi ha assistito, anzi mi ha proprio voltato le spalle, anche se ho finalmente iniziato a capire la mia Renault Clio S1600, e per il prossimo ho certamente una base da cui partire. Quello che, però, mi fa sorridere e mi rende orgoglioso sono i risultati ottenuti dalla Freddy's Team. I nostri associati si sono sempre distinti in gara, ci hanno regalato tante soddisfazioni e hanno così impreziosito il ventesimo anno di attività dell'associazione.

Il Baby Rally Show di Marlia, che abbiamo organizzato per il secondo anno consecutivo, si è confermato un enorme successo, ed il Progetto Giovani, creato già lo scorso anno e lanciato, a livello agonistico, in questa stagione ha iniziato a dare i propri frutti, grazie a Giacomo e Alessio, e per il 2024 c'è Mattia Zanelli, già integrato nella nostra struttura e fresco 18enne, che scalpita per debuttare e dare continuità all'attività di Freddy's Team. Posso, quindi, dire che il bilancio è assolutamente positivo: questa sera, all'Osteria Il Bocconcino, ci sarà la cena sociale, occasione per farci gli auguri di Natale ed iniziare a guardare già alla nuova stagione."

Fonte: Ufficio Stampa Freddy's Team Thomas Simonelli