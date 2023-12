Pranzo di Natale senz'acqua tra Calcinaia e Pontedera

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Calcinaia, oggi lunedì 25 dicembre è in corso un’interruzione dell’erogazione idrica in via Maremmana (nei territori comunali di Calcinaia e Pontedera) e si stanno verificando abbassamenti di pressione a Pontedera, in tutto il capoluogo, in via delle Calende e nelle frazioni di Gello, La Borra e Santa Lucia.

I tecnici sono già sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione che tuttavia si presenta particolarmente complesso.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le 15, sarà accompagnato da temporanei di intorbidamento dell’acqua, comunque destinati a esaurirsi in breve tempo.