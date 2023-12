Tragedia a Bientina, auto finisce fuori strada: due persone perdono la vita

Tragedia sulle strade di Bientina questa mattina, martedì 26 dicembre, dove si è verificato un incidente. A rimanere coinvolta un'auto finita fuori strada, in via Manetti. Le due persone che si trovavano a bordo del mezzo, che si è ribaltato in un canale, hanno perso la vita.

Sul posto, intorno alle 11.30, sono intervenute le ambulanze inviate dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso. I soccorsi sanitari intervenuti sul posto hanno constatato il decesso delle due donne che stavano viaggiando nell'auto finita fuori strada.

Un altro dramma in Toscana dopo il tragico incidente nel giorno di Natale in Mugello, dove hanno perso la vita tre persone.