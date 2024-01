Disinfestazione ok, riapre il Palatagliate a Lucca

Il Palatagliate riaprirà mercoledì 3 gennaio, dopo i risultati delle energiche operazioni di verifica e disinfezione degli impianti idrici che sono stati effettuati subito dopo l'ordinanza di chiusura del 19 dicembre scorso.

La legionella è stata debellata con successo grazie al tempestivo intervento di una azienda specializzata del settore chiamata dall'amministrazione comunale che ha concluso gli interventi necessari a riportare in sicurezza il complesso sportivo. Pertanto questo pomeriggio il vice sindaco Giovanni Minniti a provveduto alla revoca della precedente ordinanza di chiusura.

"Tutte le associazioni sportive possono così da subito riprendere le attività interrotte – afferma l'assessore allo sport Fabio Barsanti – sono particolarmente soddisfatto perché siamo riusciti a riportare in funzione in tempi molto brevi l'impianto che potrà così ospitare senza problemi e in piena sicurezza anche il Trofeo nazionale di ginnastica ritmica 'Irene Bacci' in programma il 5, 6 e 7 gennaio".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa