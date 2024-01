La Befana di Castelfiorentino: saldi nei negozi, spettacoli e il finale della Via dei Presepi

“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte” recita un famoso adagio popolare. E come vuole la tradizione anche Castelfiorentino si prepara ad accogliere la simpatica vecchietta, che oltre a rallegrare le feste in famiglia farà la sua comparsa nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, nelle vie del centro commerciale naturale.

Al mattino, le principali piazze del centro (piazza Gramsci e Piazza Kennedy, oltre a via Costituente) saranno di consueto occupate dal mercato settimanale, mentre nelle vie dedicate allo shopping – in concomitanza con l’avvio dei “saldi” – ci sarà l’opportunità di “seguire le tracce” della Befana nei negozi che hanno aderito all’iniziativa.

A partire dalle ore 16.00, comparirà la Befana, che percorrerà le vie del centro con i suoi misteriosi aiutanti, per portare allegria e divertimento a tutti i bambini. Alle 17.00 appuntamento al Teatro del Popolo con lo spettacolo “Incantesimo degli Gnomi“, una fiaba di rievocazione medievale che racconta storie di Re, nani, pastori, fate e gnomi, alternando situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario del bambino.

Domenica 7 gennaio di nuovo apertura di tutti i negozi di Castelfiorentino in occasione dei “saldi” e , nel pomeriggio, nelle vie del centro la Compagnia “Passi di Luce” si esibirà nello spettacolo “Un Natale esplosivo”: Protagonista il personaggio di Marcovaldo, intento questa volta a consegnare i pacchi per conto della sua ditta travestito da babbo Natale. In realtà le strenne della ditta non sembrano interessare a nessuno, finché i suoi figli, alla ricerca di un bambino povero da far felice, ci metteranno lo zampino stravolgendo la situazione e creando un mix... esplosivo!

Nelle vie del centro storico alto, sabato e domenica, il gran finale de “La Via dei Presepi”, che oltre ai numerosi presepi artigianali disseminati ovunque e al “Presepe Luminoso” al Parco della Pieve (Parco Piovanelli) presenta quest’anno un “Presepe meteorologico” completamente rinnovato nella Chiesa di San Filippo (via Attavanti), con nuovi edifici ma soprattutto effetti “meteo” decisamente “migliorati”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa