Servizio civile alla Misericordia di Empoli, aperti 24 posti: "Mi ha aiutato a correre ad aiutare gli altri"

Termina il 15 febbraio alle ore 14 la possibilità di candidarsi per i 24 posti a disposizione dalla Misericordia di Empoli per il servizio civile. Un'opportunità per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni per 25 ore settimanali retribuite 500 euro, distribuite per 5 giorni a settimana tutto l'anno. Oggi nella sede di via Cavour è stato presentato il bando con la speranza che tanti possano aderire e ricoprire tutti i posti disponibili, in un ambiente come quello del volontariato dove le braccia e le teste sono sempre materiale prezioso per fare del bene.

A raccontarlo è stato il governatore Pier Luigi Ciari: "Fare il servizio civile e il volontario è un modo per stare insieme fuori dai social, qui c'è un rapporto diretto come in una grande famiglia. A fine servizio civile molti si appassionano e rimangono ed è quello che speriamo possa accadere, noi siamo sempre a braccia aperte per avere nuova linfa vitale".

Il segretario della Misericordia Fabrizio Sestini ha spiegato le modalità di accesso: la richiesta deve essere compilata utilizzando esclusivamente lo Spid tramite domanda online (qui il link). Tra i tanti servizi che possono essere resi alla comunità troviamo quello dell'accoglienza migranti, la casa riposo Chiarugi, la mensa per gli indigenti, il servizio trasporti per anziani e disabili.

La testimonianza più forte è stata fatta da due giovani, Larisa e Jonathan, che stanno concludendo il servizio civile cominciato a inizio 2023. "Questa è stata un'esperienza che posso segnare sul mio curriculum - afferma Larisa -, lavoro alla Chiarugi e mi trovo molto bene con gli anziani e gli operatori, sono favolosi. Mi sono interessata a questo mondo e mi sono iscritta per il corso Oss perché è quello che vorrei fare da grande. Tanti miei amici hanno fatto il servizio civile e me lo hanno consigliato, è sicuramente un'esperienza da fare. Mi ha aiutato ad aprirmi con gli altri, a essere meno indifferente e a correre ad aiutare gli altri".

Anche Jonathan, impegnato nei trasporti sociali, conferma: "A fine giornata i ringraziamenti ti riempiono la giornata, ringraziano te a nome di tutta la Misericordia. Il servizio civile è un'opportunità di lavoro per chi finisce scuola e università, metti soldi da parte e pensare cosa fare al futuro".

Chi fosse interessato a svolgere il Servizio civile alla Misericordia di Empoli può avere altre informazioni e supporto chiamando lo 0571 7255, scrivendo una mail a empoli@misericordie.org o direttamente alla sede di via Cavour n°32 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Elia Billero