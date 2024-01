Omicidio in centro a Pisa, individuati e arrestati i partecipanti alla rissa

Sono stati individuati e arrestati i partecipanti alla rissa, a seguito della quale la sera del 5 gennaio scorso un ragazzo di 25 anni, di origine tunisina, fu ucciso a coltellate a Pisa in piazza Vittorio Emanuele II. Le successive e immediate indagini, coordinate dal magistrato di turno della procura di Pisa, hanno permesso di rintracciare nei giorni successivi un uomo, 32enne georgiano, unico gravemente indiziato di omicidio, fermato dai carabinieri.

Le ulteriori attività di indagine svolte dal Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri con il Nucleo investigativo e coordinate dalla procura, hanno permesso attraverso la verifica delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, la raccolta di testimonianze e servizi di controllo specifici, di individuare i partecipanti alla rissa aggravata in concorso. Per questi soggetti è stata emessa dal Gip del tribunale, su richiesta della procura di Pisa, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari.

L'esecuzione ha portato all'arresto di tre soggetti di origine tunisina e uno di origine georgiana, al momento in carcere o agli arresti domicilari, a disposizione dell'autorità giudiziaria pisana. Proseguono le indagini dei militari volte a chiarire il quadro delle responsabilità.