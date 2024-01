Terzo mandato per sindaci sotto 15mila abitanti, l'ok arriverebbe dal Consiglio dei ministri

Il decreto legge per l'election day avrebbe il via libera dal Consiglio dei ministri, con norme che riguardano le elezioni comunali ed europee anche in Toscana. L'8 e 9 giugno sarebbe la finestra scelta per le Europee, con possibilità di accorpare le Amministrative e, fuori dalla Toscana, anche le Regionali.

Nel provvedimento ci sarebbe anche la norma che toglie i limiti di mandato per i sindaci dei piccoli comuni. Quindi, per i sindaci di comuni sotto i 5mila abitanti il limite (finora al terzo mandato) viene abolito del tutto, mentre per quelli di comuni con popolazione tra i 5mila e i 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato.