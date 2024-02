Daniele Vanni vince le primarie Pd a Vinci

Con 2404 voti in totale e il 72,75% di preferenze, Daniele Vanni è il candidato sindaco ufficiale per il Partito Democratico che correrà alle amministrative 2024 per Vinci. La sua vittoria alle primarie di oggi lo sancisce.

Il risultato si attesta a:

72,75% (1749 voti) per Daniele Vanni

27,25% (655 voti) per Sara Iallorenzi.

Daniele Vanni, vincitore emozionato e felice: "È stata una grande festa di democrazia per Vinci, i dati dell’affluenza sono impressionanti. Questo ci dimostra che quando riusciamo a coinvolgere le persone molti partecipano alla vita politica. Un bellissimo segnale di cui fare tesoro, da domani lavoreremo tutti insieme per costruire il futuro di Vinci".

Pietro Bonci, segretario reggente del Partito democratico di Vinci, si dichiara molto soddisfatto: "Grazie a tutti i volontari che hanno permesso il corretto svolgimento delle operazioni di voto per questo bell’esercizio di democrazia che ci rende tutti molto soddisfatti. A Daniele complimenti per la vittoria, ma grazie anche a Sara che rimane una grande risorsa del partito. Adesso inizia la campagna elettorale vera e propria, quindi dovremo lavorare per vincere e governare Vinci".

Jacopo Mazzantini, segretario della federazione Pd Empolese Valdelsa ha dichiarato: «Mi congratulo, innanzitutto, con Daniele che da stasera è il nostro candidato sindaco di Vinci e faccio i complimenti anche a Sara e a tutto il PD di Vinci per essere riusciti a realizzare una bellissima giornata di partecipazione democratica che chiude una fase lunga tre mesi, caratterizzata da innumerevoli incontri pubblici e confronti con la cittadinanza in ogni parte del Comune. Ora avanti tutti insieme verso le elezioni del 8-9 giugno, forti di questo attestato di fiducia giunto dall’elettorato Pd e non solo.