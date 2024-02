Basterà arrivare in treno a Firenze alla stazione Santa Maria Novella per poter provare le celebri schiacciate dell'Antico Vinaio. Infatti, oltre alle 6 aperture già presenti proprio sulla città di Firenze, da marzo se ne andranno a sommare altre due proprio nel quartiere della stazione. Non una, ma due: la prima davanti ai binari centrali, la seconda all'ingresso del sottopassaggio. A rivelarlo è il patron del marchio, Tommaso Mazzanti, che porta Firenze a essere la prima citta dell'Antico Vinaio con più di cento tra collaboratori e collaboratrici.

"La vetrina più bella e anche strategica della stazione di Firenze SMN sarà la nuova casa di AV, brand nato e cresciuto a Firenze, che oggi un po’ più grande torna a casa. Era da tantissimo che avevo puntato questo store chiuso purtroppo da tanto tempo, vederlo oggi con la nostra insegna, mi riempie veramente il cuore di gioia", commenta sui social

Il "ritorno a casa" di Mazzanti con l'Antico Vinaio a Santa Maria Novella punta a privilegiare la casa degli amanti della schiacciata, il luogo dove tutto è partito. Quali sono le altre città con più punti vendita? Milano e New York si attestano a 3 negozi, seguono Roma e Los Angeles. L'Antico Vinaio lascia il segno anche a Torino, Napoli, Bergamo, Forte dei Marmi e Las Vegas. In attesa di nuove espansioni.