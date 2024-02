Truffa in Costa Azzurra, arrestati tre italiani tra Vinci e Prato

Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio scorso, i carabinieri di Prato hanno arrestato tre italiani di 59, 68 e 72 anni, due residenti a Prato e uno a Vinci, per mandato di arresto europeo emesso dalla procura di Grasse, comune della Costa Azzurra francese, in quanto imputati di truffa. I tre si trovano al momento nel carcere di Prato, a disposizione della Corte d'Appello di Firenze.

I militari di Prato non hanno lasciato i loro doveri di presidio del territorio, nonostante fossero in vigore le ricerche per l'omicidio di Seano.

Il 9 febbraio, al centro commerciale Parco Prato, i carabinieri di Montemurlo hanno denunciato un 32enne marocchino incensurato per spaccio. Era stato sorpreso cedere a un uomo una dose di cocaina e poi a una seconda persona un'altra dose. Addosso, l'indagato avaeva 350 euro ritenuti provento di spaccio. Gli acquirenti sono stati segnalati per detenzione di stupefacenti.

L'11 febbraio a Prato invece in via Cilea un 25enne delle Honduras, regolarmente residente a Prato, è stato fermato mentre minacciava le persone di un circolo ricreativo armato di un collo di bottiglia rotto. Il giovane era in palese stato di ebbrezza e minacciava e offendeva i militari. Poi ha tentato direttamente di aggredire uno dei carabinieri. Per questo è stato denunciato per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.