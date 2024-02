A 16 anni è il terrore dei minori di Livorno, arrestato per rapina ed estorsione

Un 16enne livornese è stato arrestato dai carabinieri di Livorno Centro perché indiziato di estorsione e rapina ai danni di due giovanissimi. Il fatto sarebbe avvenuto a Livorno il 9 settembre dello scorso anno.

In quel giorno, un gruppo di 5 ragazzini fu avvicinato in piazza Attias da un coetaneo, giunto con due sodali, e chiese con prepotenza di consegnargli denaro. Uno del gruppo avrebbe detto che avesse un coltellino. A lui vengono consegnati inizialmente 70 centesimi, non soddisfatto ha preteso di vedere il portafogli del giovane impaurito per prendere 50 euro e scappare.

Le circostanze furono confermate da tutti i presenti alla scena, oltre che dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona. Il 16enne non era nuovo a fatti simili e da tempo prendeva di mira ragazzi più piccoli per sottrarre denaro. La nomea si era anche diffusa. Il gip che ha emesso la misura ha ipotizzato che fosse concreto il pericolo di reiterazione del reato. Per questo è stato trasferito nel carcere minorile.