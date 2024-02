Tragedia a Firenze, le reazioni: "Dolore e sgomento. Non si può morire sul lavoro"

Sono ore tragiche per Firenze per via di quanto successo nella mattinata di oggi, venerdì 16 febbraio, in via Mariti. Al cantiere dell'Esselunga è avvenuto un drammatico crollo che ha portato alla morte di alcuni operai e al ferimento di altri, mentre alcune persone risultano disperse. Il mondo della politica e del lavoro ha voluto stringersi attorno alle famiglie dei defunti, di seguito le reazioni.

La presidente Meloni: "Esprimo cordoglio"

"A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l'evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.

Nardella: "Dolore e sgomento"

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha scritto su X mentre è in viaggio tra Israele e Palestina: "Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del Comune di Firenze cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti".

Gelmini: "Profondo dolore"

Mariastella Gelmini, senatrice di Azione, ha scritto: "Profondo dolore per la notizia dell'incidente avvenuto in un cantiere di Firenze. Sono vicina alle famiglie delle vittime e agli operai feriti. Grazie a chi è impegnato a soccorrere chi è ancora sotto le macerie. È una corsa contro il tempo. Non si può morire sul lavoro".

Faraone: "Vicinanza alle famiglie"

Così Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera: "Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti e ringraziamo tutti quelli che in questo momento si stanno adoperando per prestare i soccorsi. Da parte nostra, rinnoviamo l'impegno a portare avanti le iniziative necessarie a rendere più sicura la vita di chi lavora. Incidenti come quelli di Firenze rendono sempre più urgente l'introduzione di norme più efficaci e stringenti per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Calenda: "Morire sul lavoro è inaccettabile"

"A nome mio e di tutta Azione, esprimo profondo cordoglio per i tragici fatti di Firenze. Un ringraziamento a chi si sta adoperando in questi minuti per i soccorsi. Morire sul lavoro, nel 2024, in Italia, è semplicemente inaccettabile". Così Carlo Calenda, leader di Azione.

Pd sospende iniziative dopo l'incidente

“In questi minuti Firenze e la Toscana si stringono intorno alle famiglie degli operai morti nel cantiere di Via Mariti e sono con il fiato sospeso per i feriti e la ricerca dei dispersi. Per questo abbiamo chiesto a tutti i nostri livelli territoriali di sospendere le iniziative politiche odierne”, così la segreteria regionale del Partito Democratico della Toscana.

Ugl, Capone: "Una strage"

“A Firenze, questa mattina, per il crollo in un cantiere del supermercato Esselunga ci sono almeno due vittime e altrettanti feriti tra gli operai che erano al lavoro. Sono in corso le operazioni per salvare gli operai ancora dispersi dopo il cedimento di una trave, e non è escluso che il bilancio delle vittime si aggravi. E’ una strage, non semplice fatalità". A dichiararlo Paolo Capone, Segretario Generale UGL che ha aggiunto:"Crediamo che il continuo aumento del totale delle morti sul lavoro in Italia sia un oltraggio alla convivenza civile oltre che una dramma per la società. Oggi, la tragedia di Firenze ha portato via altre vite e distrutto delle famiglie. Riteniamo che serva fare molto di più per rendere i posti di lavoro dei luoghi sicuri. L’UGL chiede che vengano investite più risorse per la formazione delle persone e la diffusione di una cultura della sicurezza, fin dal sistema scolastico. Ma chiediamo altresì che vengano rafforzati i controlli e incrementate le sanzioni per chi non rispetta le norme di sicurezza. Perdere la vita a lavoro è inaccettabile e assistere a delle morti che potevano essere evitate è un’ingiustizia che deve essere sanata". Lo ha detto Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito all’incidente mortale sul lavoro avvenuto a Firenze.

Ceccarelli: "Immane tragedia"

«Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la massima solidarietà alle famiglie delle vittime coinvolte nel crollo avvenuto all'interno del cantiere di Via Mariti a Firenze. Un’immane tragedia che ci sconvolge profondamente. Le cause saranno da accertare, ma è inevitabile che un dramma di queste proporzioni pone profondi interrogativi sulle condizioni dei lavoratori e sulla loro sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Ora tutte le energie sono concentrate per cercare di salvare gli altri lavoratori coinvolti». È quanto dichiara Vincenzo Ceccarelli capogruppo Pd in Consiglio regionale a seguito delle notizie relative ad un crollo di un’impalcatura nel cantiere aperto nell'area dell'ex panificio militare di Firenze.

Mazzeo: "Vicini alle famiglie"

“Siamo di fronte a un’enorme tragedia. Ora è il momento di agire e soccorrere in modo tempestivo i feriti e gli operai ancora dispersi coinvolti nel crollo di una trave nel cantiere di via Mariti a Firenze. E per questo ringraziamo gli operatori e le forze dell’ordine impegnati sul luogo di questa ennesima tragedia nel mondo del lavoro”. Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sull’incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Firenze.

“Siamo profondamente addolorati per le vittime - ha aggiunto il presidente Mazzeo - e alle loro famiglie va la vicinanza e il cordoglio miei personali e di tutta l’Assemblea legislativa toscana. Finito il momento dell’emergenza sarà necessario fare piena luce sulle responsabilità di un incidente non degno di un Paese civile, dove il lavoro deve essere non solo un diritto garantito a tutti, ma deve essere un diritto garantito in sicurezza per chi lo svolge”.

“Dobbiamo trovare ogni modo per spezzare questa catena perversa – ha aggiunto Mazzeo. – Non mi stancherò mai di dire che le risorse stanziate in questo campo sono un investimento e non un costo”.

Marcheschi: "Siamo sgomenti"

“Lascia sgomenti quanto accaduto questa mattina a Firenze nel cantiere dell’Esselunga. Una tragedia che seguiamo con apprensione. Per ora il bilancio conta 3 vittime e 3 dispersi. Siamo vicini alle famiglie e ringraziamo i soccorritori impegnati in queste ore per quanto stanno facendo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi.

Betori: "Preghiamo per le vittime"