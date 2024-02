Cena di raccolta fondi venerdì a Empoli per 'Accarezzami', la Pet Therapy all'hospice San Martino

“Giro di Pizza” è il nome dell’appuntamento a favore del progetto “Accarezzami” di Pet Therapy nell’Hospice San Martino di Empoli che si terrà venerdì 23 (ore 20.30) con l’organizzazione di una cena di raccolta fondi dedicata. La cena prevede un contributo di 20 Euro, bevande escluse. Parte del ricavato di “Giro di Pizza” servirà a finanziare per un anno il progetto che prevede la presenza di animali domestici, adeguatamente addestrati, entrare in contatto con le persone in hospice.

La presenza di un animale produce un effetto benefico sulla percezione del dolore, diminuisce ansia, controlla lo stress e migliora l’umore. Per questo “Gli amici dell’hospice onlus” hanno pensato a una raccolta fondi di sostegno che consenta di offrire tale percorso all’interno della struttura empolese almeno per un anno. Contribuirà alla raccolta fondi con gadget della società anche Empoli for Charity, la Fondazione dell’Empoli FC.

Il progetto prevede un incontro una volta alla settimana, con possibilità di aumentare la frequenza degli incontri in base ai fondi raccolti. L’impegno economico del progetto va dai 1500 ai 3000 euro l’anno, a seconda della frequenza ed è comprensivo delle spese veterinarie per la certificazione comportamentale.

Per informazioni sul “Giro Pizza” di venerdì 23 si può chiamare il numero 0571 76002. Si può dare un contributo al progetto “Accarezzami” in ogni momento con Paypal @empoliamicihospice o all’IBAN IT67H0842537830000031528458. Info sul progetto info@amicihospice.it.

Fonte: Ausl Toscana Centro