Lineapelle, oltre 25mila operatori di settore: "Salone in crescita"

Nonostante la fase congiunturale complessa, LINEAPELLE 103, svolta a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2024, celebra la conclusione di un’edizione particolarmente vitale che apre spiragli di fiducia per la filiera della pelle, del lusso e del design.

25.376 operatori di settore (in crescita sulle edizioni di febbraio e settembre 2023) hanno animato con il loro interesse e la loro ricerca di novità gli stand dei 1.167 espositori di LINEAPELLE che hanno messo in mostra collezioni e progetti (stagione di riferimento: la Primavera-Estate 2025) caratterizzati da una forte ricerca innovativa e da una evidente propensione alla diversificazione dei mercati, delle proposte e delle destinazioni.

Significativo l’afflusso degli operatori esteri (il 39% del totale) con una prevalenza di ingressi di buyer da Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Turchia, Stati Uniti e Cina.

La vitalità di LINEAPELLE 103 e la sua capacità di aprire orizzonti nuovi anche in un momento di mercato particolarmente preoccupante, hanno trovato espressione e (grande) interesse in tutti i contenuti che ne hanno arricchito l’esperienza fieristica, a cominciare dal successo delle sei sfilate di Lineapelle Designers Edition. Feedback molto positivi anche per la prima edizione di Lineapelle Interiors / Leather Duets, mostra di cultura di impresa che ha messo in scena una sequenza di installazioni, ognuna delle quali rappresentata da un progetto esclusivo di leather design condiviso tra un’azienda produttrice di pelle made in Italy e un’azienda di arredamento. Grande coinvolgimento anche per In The Making Atto II (spazio interconnesso e multidisciplinare dove i visitatori di LINEAPELLE hanno potuto partecipare a una serie di workshop artigianali utilizzando la pelle) e per la seconda edizione dei Science Based Fashion Talks, occasioni di dibattito e condivisione che puntano a scoprire e definire le strategie green per tutta la filiera di riferimento.

Fonte: Ufficio stampa