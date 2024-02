Nidi Empoli, Masi: "Nessuna scelta del Comune prima della fine dell'anno scolastico"

Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle, interviene sulla vicenda degli appalti per la gestione degli asili nido comunali.

"La giustizia fa il suo corso ma rischia di non tenere conto delle esigenze delle bambine e dei bambini che frequentano i nostri asili nido – dice Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle – Il Tar ha accolto il ricorso della cooperativa CO&SO e non vogliamo assolutamente entrare nel merito delle scelte della giustizia amministrativa. Chiediamo, però, che nessuna scelta sia compiuta dall’amministrazione prima della conclusione dell’anno scolastico".

"Su questa vicenda è bene che i soggetti in causa, e soprattutto il Comune, tengano ben presente quello che chiedono i genitori delle bambine e dei bambini e le lavoratrici e i lavoratori delle strutture – conclude Masi – Perchè sono loro, meglio di chiunque altro, a sapere cosa occorre per gestire al meglio un servizio così importante per le famiglie empolesi".