Tennis, Jasmine Paolini trionfa al torneo di Dubai

Toscana sul tetto del tennis mondiale a Dubai. Jasmine Paolini, 28enne tennista di Castelnuovo di Garfagnana, ha vinto il Dubai Tennis Championship, battendo in finale Anna Kalinskaya con il punteggio di 4-6 7-5 7-5.

Per Paoloni si è trattato della rivincita dopo la sconfitta patita agli ultimi Australian Open, quando Kalinskaya la eliminò agli ottavi. Per la tennista toscana, attuale la numero 1 italiana, il trionfo rappresenta il suo primo Wta 1000 in carriera e il suo secondo torneo assoluto.