Da divulgatore a produttore: lo staffolese Stefano Quaglierini lancia il suo vino

Stefano Quaglierini ha un suo vino. Il wine influencer e divulgatore enologico originario di Staffoli (Santa Croce sull'Arno) ha creato il progetto Prima Domus e ha lanciato il vino rosso Virtus. Lo ha fatto assieme al collega piemontese Emanuele Trono, noto come Enoblogger, e in questi giorni i due stanno presentando il vino un po' dappertutto, specialmente in Toscana.

Quaglierini, noto per la pagina Italian Wines che è diventata un punto di riferimento enologico in Italia e non solo, lo aveva dichiarato già qualche anno fa proprio a gonews.it che avrebbe iniziato anche a produrre vino. È stato di parola e adesso si può trovare in vendita Prima Domus.

Lo staffolese ci lavorava da anni assieme a Trono. Il vino è un blend di Sangiovese (80%), Merlot (15%) e Cabernet Sauvignon (5%). È stato prodotto in 5mila bottiglie a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, nella Fattoria di Valiano.

Sul sito di Prima Domus si leggono le parole di Trono e Quaglierini: "Parte per noi una nuova sfida. Vogliamo portare la nostra visione di vino, ciò che in tutti questi anni ci ha ispirato, fatto crescere ed emozionato. A piccoli passi vogliamo far crescere questo progetto e far assaggiare e vivere, a più persone possibili, la nostra visione”.

Una delle presentazioni di Prima Domus sarà proprio 'a casa' di Quaglierini, che assieme a Trono sarà a Staffoli. L'appuntamento è venerdì 1 marzo con una degustazione all'agriturismo Valle Azzurra.