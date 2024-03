Eventi del weekend in Toscana: marzo inizia tra cibo, favole, spettacoli, concerti, musei gratis e animali

Eventi del weekend in Toscana per iniziare al meglio questo marzo 2024, tra cibo, favole, spettacoli, concerti, rievocazioni storiche, musei gratis, shopping, animali e tanto altro. Di seguito una selezione di appuntamenti per questo fine settimana sabato 2 e domenica 3 marzo 2024.

FIRENZE

Castelfiorentino. Saldi super, da domani inizia “Lo Sbaracco”, quattro giorni all’insegna dello shopping per le vie del centro dove sarà allestito un grande mercato delle “occasioni”, con centinaia di prodotti di marca e di qualità a prezzi stracciati. Protagonisti i commercianti del centro commerciale naturale, che vestiranno i panni dei venditori ambulanti grazie all’allestimento di decine di banchi di fronte ai loro negozi, dove si potrà rovistare liberalmente alla ricerca di un capo di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti per l’igiene personale, profumi, ecc… In pratica, un lungo bazar all’aperto che osserverà gli stessi orari di apertura dei negozi (9-13. 16-20) Promosso dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti, lo “Sbaracco” si svolgerà per quattro giorni: venerdì 23 e sabato 24 febbraio, venerdì 1 e sabato 2 marzo. Un’occasione in più, insomma, per approfittarne e fare un giro nel centro storico di Castelfiorentino.

Empoli. La 42ª edizione della Festa del cane bastardino si terrà sabato 2 marzo 2024 al palazzo delle Esposizioni di Empoli, organizzata dall'associazione Arca e patrocinata dal Comune di Empoli. L'evento offre l'opportunità di partecipare alla sfilata dei cani bastardi, con iscrizioni dalle 10 alle 15 e sfilata alle 16, seguita dalla premiazione. Gli stand gastronomici e di oggettistica, insieme a una mostra sul mondo canino, arricchiranno la giornata. I disegni e i testi dei bambini delle scuole contribuiranno all'atmosfera festosa. L'ingresso è gratuito e il ricavato sarà devoluto al canile municipale. L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia e fa parte delle iniziative "Due Stagioni per l'Ambiente", coinvolgendo numerose associazioni ed enti del territorio empolese.

Firenze. La Domenica Metropolitana di marzo 2024 offre ai residenti della Città Metropolitana di Firenze l'opportunità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, con una vasta gamma di visite e attività. Organizzate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E con il supporto di Giotto di F.I.L.A., le attività includono visite guidate a Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, e altri siti storici. Per i bambini e le famiglie sono previste attività come racconti animati e laboratori artistici. Le mostre temporanee offrono ulteriori opportunità di esplorare l'arte contemporanea e classica, come la mostra di Roberto Innocenti a Palazzo Medici Riccardi e la mostra collettiva Repose and Resist al MAD - Murate Art District. La mostra di André Butzer presso il Museo Novecento è un'occasione per esplorare l'arte contemporanea. Questa iniziativa offre un'opportunità unica per esplorare la ricchezza culturale di Firenze.

Gli eventi da non perdere nel Fiorentino



PISA

San Miniato. La casa editrice La Conchiglia di Santiago, attiva da oltre dieci anni a San Miniato, presenta due libri di carattere storico il 1 marzo. Il primo, "Bastiano di Nena", ambientato nella San Miniato medievale, sarà presentato presso la Biblioteca Comunale Mario Luzi, con l'autore Giancarlo Pertici. Il secondo libro, "Cristo tra i cinesi. La figura di padre Matteo Ricci", sarà presentato nel Centro Parrocchiale Giovanni XXIII a Santa Croce sull'Arno, con l'autore padre Antonio Sergianni e interventi di esperti e del sacerdote cinese Yang Xiaogu. Entrambi i libri riflettono lo spirito interdisciplinare e l'impegno della casa editrice, che gestisce anche l'Orcio d'oro, un importante punto di riferimento per l'arte contemporanea. Entrambi gli eventi offrono un'occasione per esplorare la storia e la cultura, con approfondimenti sulla San Miniato medievale e sulla figura di padre Matteo Ricci.

LUCCA

Lucca. La mostra "Fiabe da mangiare", con ingresso libero grazie al contributo del Comune di Lucca, si terrà questo sabato e domenica al Real Collegio di Lucca. Attraverso il tema del cibo, la mostra aprirà le porte al cuore dell'evento "Lucca di Fiaba in Favola", un festival immersivo dedicato a grandi e piccoli appassionati di fiabe. Ideato da Conexo APS e Lucca Bimbi, l'evento promuove la capacità di meravigliarsi e di sognare ancora attraverso le fiabe e le favole. I visitatori potranno accedere al piano superiore del Real Collegio, dove prenderanno vita fiabe e favole attraverso spettacoli, letture, laboratori, mostre e installazioni. Il programma includerà sale tematiche ed eventi come il percorso interattivo "Viaggio nei 5 Regni" e il "Bosco delle Favole" con letture animate delle storie di Esopo. Sarà disponibile un'area spettacoli con appuntamenti come lo spettacolo "Storie incrociate per grasse risate" e il "Gran Ballo delle Fiabe". I biglietti potranno essere acquistati online o in loco, con ingresso gratuito per bambini fino a 2 anni, persone con disabilità e forze dell'ordine. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web o contattare l'Infoline e WhatsApp.

Capannori. La 35ª Mostra delle Antiche camelie della Lucchesia si terrà a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Capannori, per quattro fine settimana dal 2 al 24 marzo 2024, offrendo oltre 150 eventi. Organizzata dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e oltre quaranta enti locali e nazionali, la manifestazione includerà visite guidate, spettacoli, concerti, rievocazioni storiche e offerta enogastronomica. L'inaugurazione sarà il 2 marzo presso l'area Greg Davis del Camellietum Compitese, seguita da visite guidate al camelieto e alla piantagione di tè dell'Antica Chiusa Borrini. Laboratori artistici, concerti e presentazioni di libri arricchiranno il programma. L'evento includerà animazione per bambini, spettacoli di bolle di sapone e un pranzo con piatti tipici locali nel Borgo delle Camelie. Il costo del biglietto è di 8 euro, con ingresso gratuito per disabili, giovani fino a 13 anni e giornalisti, includendo il viaggio in navetta. Per ulteriori informazioni e il programma completo, è possibile visitare il sito camelielucchesia.it.

SIENA

Poggibonsi. L'Associazione ViaMaestra Centro Commerciale Naturale organizza la manifestazione Sbaraccando a Poggibonsi dal 29 febbraio al 3 marzo. I negozi del centro esporranno la loro merce a prezzi scontati dalle 10:00 alle 20:00, segnando la conclusione dei saldi invernali. La zona pedonale di Piazza Berlinguer ospiterà attrazioni per bambini e ragazzi. Sbaraccando, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e delle associazioni di categoria, è il più grande evento commerciale del CCN di Poggibonsi, attirando un vasto pubblico dalla Valdelsa. Il Presidente dell'Associazione Viamaestra, Laura Martelli, sottolinea l'importanza dell'evento per promuovere i prodotti a prezzi scontati e auspica una grande affluenza in vista degli eventi primaverili del Centro Commerciale Naturale.