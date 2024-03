Il consigliere Francesco Pastorelli si dimette

Francesco Pastorelli, consigliere comunale del Pd a Firenze, ha rassegnato le dimissioni dopo l'avvio dell'iter di verifica di incompatibilità dovuto a un rapporto professionale con Casa spa, partecipata del Comune. Pastorelli afferma di aver sempre operato correttamente e di aver chiesto un approfondimento tecnico sulla questione. L'unico sostegno è arrivato dal Pd.

Di fronte alla mancanza di sostegno delle altre forze politiche e al rischio di trasformare la questione in una campagna elettorale, ha deciso di dimettersi per non compromettere l'efficienza del Consiglio. Il capogruppo Dem Nicola Armentano e il segretario cittadino del Pd Andrea Ceccarelli ringraziano Pastorelli per il suo impegno.

Prima dei non eletti che ha diritto a subentrare a Francesco Pastorelli è Susanna Della Felice, avvocato, che già aveva fatto parte dell’assemblea di Palazzo Vecchio nella precedente consiliatura.

“Ieri - si legge in una nota di Pastorelli - ho rassegnato le dimissioni dal Consiglio Comunale. Ritengo di aver sempre operato nella massima correttezza. Lo dimostra il fatto che prima di entrare in Consiglio, in occasione del rimpasto di giunta del 2020, mi dimisi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nelson Mandela Forum che aveva in gestione l'omonimo impianto comunale. Rispetto al rapporto professionale con Casa SpA resto convinto che vi fossero elementi tecnici per i quali non si rientrasse in una fattispecie di incompatibilità. Le relative norme sono infatti di stretta interpretazione poiché incidono sul diritto costituzionale di elettorato passivo e avevo chiesto un approfondimento tecnico sul punto. Il solo PD, che ringrazio per essere una forza realmente garantista, ha sostenuto questa richiesta. Mi è stato dunque chiaro, di fronte dell'indisponibilità delle altre forze politiche, che si volesse fare della questione un tema di campagna elettorale, impegnando il Consiglio in una discussione sterile che avrebbe sottratto tempo all’approvazione di delibere importanti e attese dalla città, prima fra tutte il piano operativo. Avendo sempre inteso la politica come un servizio alla mia comunità e non come una professione, non potevo accedere a questa logica e così ho motivato le dimissioni alla Presidenza. Rinnovo gli auguri di buon lavoro agli ex colleghi e a chi prenderà il mio posto e a l'in bocca al lupo al Presidente, tenuto a gestire l'aula in un clima certamente complicato”.

“Vogliamo ringraziare Francesco Pastorelli che questa mattina si è dimesso da consigliere comunale. Un grazie – spiegano il capogruppo del Partito Democratico Nicola Armentano col segretario cittadino Pd Andrea Ceccarelli – per l’impegno, la lealtà, l’affidabilità portata avanti in questo scorcio di legislatura. Siamo dispiaciuti ma rispettiamo la sua scelta ed esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni. Il contributo offerto dal consigliere Pastorelli è stato sempre prezioso ed ha alimentato, vivacemente, il dibattito sia nelle commissioni consiliari che nel Consiglio comunale”.