Crollo Firenze, Comune garantisce supporto a famiglie vittime. Palagi: "Misure insufficienti"

A proposito del crollo del cantiere di via Mariti a Firenze "il Comune garantirà il supporto alle famiglie delle vittime come del resto ha già fatto fino a questo momento, sulla base delle esigenze che potranno manifestarci. Il Comune potrà valutare eventuali azioni in ambito processuale, laddove sarà attivato un procedimento e sarà chiaro il contesto". Tuttavia, Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune ha criticato le risposte di Bettini, definendole insufficienti. Ha richiesto soprattutto se sia vero che le famiglie coinvolte abbiano ricevuto proposte di assistenza da compagnie private che offrono assistenza in cambio di pagamento. Questa la nota di Palagi:

“È vero o no che alcune famiglie della strage di via Mariti hanno ricevuto la proposta di assistenza da parte di compagnie private che lecitamente propongono assistenza in cambio di retribuzione? Non ci è stato risposto dalla Vicesindaca, che però garantisce tutta la tutela legale del Comune, ma solo se richiesta. Invece è necessario essere parte attiva. Ci attiveremo direttamente come gruppo consiliare per evitare che si faccia profitto su queste morti. Rispetto ai controlli e alla sicurezza ci delude che ci si limiti a rivendicare quanto viene fatto. Riteniamo non sia abbastanza e continueremo ad avanzare le nostre proposte, a partire da un maggiore coinvolgimento diretto della Polizia Municipale, in coordinamento con le altre articolazioni interessate in questo ambito. Comprendiamo la paura degli spazi abbandonati, ma il tema è incalzare Esselunga per superare il progetto di un centro di grande distribuzione come richiesto da tempo dalla cittadinanza. Esistono le proposte storiche del Comitato Ex Panificio Militare di via Mariti e le richieste espresse dalla neonata Assemblea 16 Febbraio, che ha convocato una manifestazione per il 23 marzo 2024. Senza strumentalizzare saremo sempre al fianco di chi vuole evitare che il silenzio cali sulla strage di via Mariti”