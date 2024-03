Primarie PD a San Miniato, incontro pubblico per presentare i programmi e i percorsi dei candidati

Come già trasmesso a mezzo stampa, Domenica 10 Marzo si svolgeranno le Elezioni Primarie del Partito Democratico i San Miniato per la scelta del proprio candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Giugno. Al fine di presentare i programmi e i percorsi dei candidati Vincenzo Mastroianni e Simone Giglioli, di come vedono proiettato San Miniato verso il 2030 ed ascoltare le proposte dei cittadini, il PD San Miniato organizza un incontro di promozione della campagna elettorale, che si terrà Giovedì 07 Marzo alle ore 21.30 a Ponte a Egola, presso la sala conferenze posta al primo piano della Coop La Risorta. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento, fondamentale per conoscere il percorso di entrambi i candidati verso le primarie.

Fonte: Unione PD San Miniato