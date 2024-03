Elezioni Castelfranco, in programma per Grossi una serie di incontri di ascolto

Ascoltare le richieste della comunità e di tutte le associazioni che animano il territorio di Castelfranco in ogni sua parte, dal capoluogo alle frazioni di Orentano e Villa Campanile: è con questo spirito che nei giorni scorsi il candidato del centrosinistra alle comunali 2024 Federico Grossi ha avviato insieme al suo gruppo di lavoro una serie di incontri di ascolto che andrà avanti per le prossime settimane. Il perché, appunto, lo spiega direttamente Grossi: “Da assessore uscente, credo importante porsi in ascolto di tutti senza avere la presunzione di saper già tutto su ogni aspetto o criticità, anche perché giungere a una soluzione condivisa dinanzi alle richieste che un’amministrazione riceve è un valore aggiunto. A tal proposito incontreremo quante più associazioni sportive, culturali e sociali del nostro territorio, siamo a disposizione per ascoltare chi vuol dare preziose indicazioni per il presente e futuro del nostro comune.

Lunedì sera abbiamo intanto incontrato le società di Pallavolo Arno Volley, Pallavolo Castelfranco femminile e Frogs Basket Castelfranco. Ci tengo a ringraziare i referenti di queste realtà sportive per aver condiviso questo momento di ascolto e di confronto”. Un incontro dal valore importante, che porta a guardare con fiducia ai prossimi: “E' stato un incontro stimolante e produttivo – spiega Grossi - con realtà sportive che messe assieme raccolgono oltre 300 ragazzi. Nonostante la presenza di ben cinque palestre sul nostro territorio comunale, ci vengono richiesti maggiori spazi, da destinare ai giovani che vogliono divertirsi e crescere grazie allo sport. Durante l'incontro abbiamo anche parlato degli importanti lavori PNRR al PalaBagagli da 428mila euro, già appaltati e che inizieranno a maggio, una volta conclusi i campionati. Nel dettaglio saranno rifatti completamente gli impianti termici di riscaldamento e acqua calda sanitaria con notevole risparmio energetico, l'impianto di illuminazione a led del campo da gioco e l'illuminazione di sicurezza, adeguamento delle uscite di emergenza a cui vanno aggiunti gli interventi altrettanto importanti per l’impermeabilizzazione della copertura”.

Lista Federico Grossi SINDACO