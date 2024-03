Elezioni San Miniato, il profilo europeo di Lucio Gussetti per la lista civica Vita Nova

Una nuova lista civica si affaccia sul panorama politico di San Miniato, con un nome di caratura europea come candidato sindaco. Lucio Gussetti, 65 anni da compiere, avvocato residente dal 2007 nel centro storico di San Miniato e con un cursus honorum nelle istituzioni europee, è il nome che si affaccia sulla politica locale quest'oggi. Vita Nova trae il nome da un volume di Dante, ma è anche il motto per una rinascita di San Miniato.

Nella sua carriera è stato avvocato di fronte alla Corte di Giustizia europea, quella internazionale dell'Aia, la Corte Suprema USA. È stato Visiting Fellow per un anno accademico nella prestigiosa Università di Yale negli Stati Uniti. Ha avuto contatti diretti con i più noti leader internazionali (Chirac, Blair, Merkel, Peres, Putin, Von der Leyen) e italiani (Berlusconi, Letta, Monti, Renzi, Draghi).

Tra le righe della nota stampa si capisce che questa esperienza di Vita Nova vuole racchiudere tutte le opposizioni che finora hanno collaborato attivamente in Consiglio comunale contro l'attuale giunta Giglioli sostenuta da Pd e Uniti si Può.

I presenti alla conferenza stampa vicini a partiti o movimenti (come alcuni consiglieri comunali di Lega e CambiaMenti) sostengono il progetto a titolo personale. Eventuali candidature saranno solo nel segno di Vita Nova, senza simboli di partito. La civica vuole raccogliere le voci scontente dell'amministrazione comunale, con l'obiettivo di sciogliere il patto che lega dal Dopoguerra a oggi il centrosinistra con la città.

"Per scelta - spiega Gussetti - non parlo oggi né di liste, né di nomi, né di incarichi, perché non è il momento. Metteremo online il programma molto presto. Dei nomi e liste parleremo nei prossimi giorni. Adesso è veramente l’ora di voltare pagina in questo comune".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero e Margherita Cecchin