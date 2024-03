Nel Salone dei Cinquecento un premio alle imprese attive da oltre 50 anni

Un premio a 30 imprese e a 30 artigiani in attività rispettivamente da cinquanta e trent’anni. Proseguono le iniziative per i 75 anni di Confartigianato Imprese Firenze che domenica 10 marzo dalle ore 9:30, nella maestosa cornice del Salone dei Cinquecento, premierà imprese e artigiani associati nell’ambito della 45esima edizione della Giornata dell’Artigianato. Tante delle imprese premiate sono di Firenze ma anche di Scandicci, di Empoli, del Chianti e del Mugello, imprese che vanno dagli impianti all’edilizia alla gelateria, alle lavorazioni tradizionali fiorentine (cotto e lapideo) fino alle librerie con alcune che superano – di molto – il traguardo dei cinquant’anni. Insieme a loro saranno premiati gli artigiani: c’è chi ha aperto prima, addirittura nel 1959, e chi ha compiuto trent’anni di attività da poco. L’evento è in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana e Camera di Commercio. Nell’occasione verrà consegnato anche il Premio Athena, riconoscimento di Confartigianato alle donne che si sono distinte nel mondo del lavoro, a una donna che ha contribuito a far conoscere l’artigianato: Cinzia TH Torrini.

Fonte: Ufficio Stampa