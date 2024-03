Biblioteca Empoli e Palazzo Leggenda, i prossimi appuntamenti

A Empoli quando parli di libri, albi illustrati, laboratori creativi, magici, manga, fumetti o come imparare una lingua, la risposta è una soltanto: che aspetti, in via Paladini c’è un ‘villaggio’ per bambine, bambini, ragazze e ragazzi chiamato Palazzo Leggenda. Basta entrare ed essere catturati dalla bellezza e dai colori. Il resto, è una scoperta.

Prosegue il programma del mese di marzo delle attività promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli che ha in serbo una bella novità: lunedì 11 marzo 2024 aprirà il nuovo punto d’informazione per avvicinare i cittadini alle risorse digitali e tecnologiche, e favorirne l’apprendimento. Si trova all’ingresso in via Cavour 36, sarà attivo nei consueti orari della biblioteca e permetterà un accesso facilitato e di supporto per coloro che desiderano esplorare ed utilizzare le risorse digitali a disposizione. Un’assistenza ‘guidata’, grazie a due giovani volontari del servizio civile digitale che aiuteranno i cittadini a chiarire dubbi e risolvere difficoltà sui servizi online della biblioteca, come utilizzarli, come iscriversi, mostrando ogni passaggio su un supporto multimediale.

Martedì 12 marzo è tempo del ‘fatto a mano’ del gruppo Sferruzza Sferruzza. Appuntamento al Bibliocoop del Centro*Empoli in via Sanzio, alle 16.30. Per partecipare è necessario inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero di telefono 0571 757840. I manufatti delle sferruzzanti restano esposti in una apposita vetrina che si trova all’interno della biblioteca comunale e sono acquistabili: il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e altri di solidarietà. Per informazioni contattare il numero telefonico 0571 757840, oppure inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it.

A PALAZZO LEGGENDA - Mercoledì 13 marzo, alle 17, Una torre di storie e ‘Ci vuole coraggio…’ per chiedere scusa, per tuffarsi la prima volta nel mare, passare la notte in una foresta nera e silenziosa e ascoltare le storie di questo pomeriggio. Letture animate (4 – 8 anni); giovedì 14 marzo, alle 15.30, spazio al Circolo di lettura + 11 con Gli Scompaginati. Libri, manga, graphic novel e tanto altro vi aspettano per questo nuovo appuntamento con il Circolo di lettura. Un incontro dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze che amano leggere e condividere questa passione con altri lettori. (11 – 14 anni). Venerdì 15 marzo, alle 17.30 tonano le Storie al calar del sole. Anche questo mese non mancheranno storie calme e rilassanti per accompagnare il calar del sole. Letture poetiche condurranno i bambini e le bambine verso la fine della giornata. Insieme, saluteranno il giorno che sta per finire dal suggestivo terrazzo del terzo piano e si racconteranno sogni e desideri per il giorno nuovo che verrà. Letture animate (3 – 6 anni).

Sabato 16 marzo, alle 10.30, spazio alle Nuvolette con ‘Siamo fatti così …ma anche no’. Con una folta barba, alto, basso, con orecchie da elfo, occhi azzurri… molto bene, ora sappiamo come sono fatti i personaggi delle nostre storie, ma come camminano? Come gesticolano mentre parlano di un’avventura passata o del loro più grande sogno? Che faccia fanno quando sono arrabbiati e assonnati contemporaneamente? Un incontro per analizzare la recitazione e le espressioni dei protagonisti di fumetti e cartoni animati e come caratterizzare quella dei nostri personaggi. Laboratorio di fumetto (10 – 14 anni) con prenotazione e nel pomeriggio alle 16.15 e alle 17.30 ci sarà Exploring english! ‘Run & Touch!’. Un nuovo incontro dedicato alla scoperta della lingua più parlata al mondo con attività creative e ludiche per fare pratica con i suoni e rinfrescare le proprie conoscenze attraverso attività creative e risorse utili. Letture in lingua inglese e divertenti attività (7 – 10 anni) su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, sito web www.biblioteca.comune.empoli.fi.it .

GLI ORARI DI PALAZZO LEGGENDA

Lunedì: Chiuso

Martedì: 09.00-13.00

Mercoledì: 14.00-19.00

Giovedì: 09.00-13.00/14.00-19.00

Venerdì: 14.00-19.00

Sabato: 09.00-13.00/16.00-19.00

Aperto l’ultima Domenica del mese: 09.00-13.00

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa