Mercoledì prossimo, 13 marzo, ci saranno i funerali di Maria Batista Ferreira, vittima di femminicidio per mano del marito lo scorso 27 febbraio. I funerali, come spiega il comune in una nota, si terranno alle 15.30 nella Chiesa di Cristo Redentore di Fornaci di Barga. Sarà poi sepolta al cimitero di Loppia. Da lunedì la salma sarà all’obitorio dell’Ospedale di Barga.