Nuovi parcheggi a pagamento a Fucecchio, i risultati del 'sondaggio' della Lega: "Maggioranza contraria"

Marco Cordone (segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale), informa che dopo 2 tavoli al mercato ed un giro itinerante nel territorio, sono 251 i cittadini che hanno partecipato in presenza, al sondaggio da noi indetto e aperto a tutti/e, sui 350 nuovi parcheggi a pagamento voluti dall'attuale Amministrazione Comunale.

Di questi 251 partecipanti, 227 si sono espressi contro i nuovi stalli a pagamento e 24 si sono espressi a favore. In merito il Segretario Leghista Cordone, ha rilasciato la seguente dichiarazione:" Il sondaggio terminerà la prossima settimana ma riteniamo che già un campione di 251 persone interpellate con nemmeno il 10% a sostegno del progetto della Giunta Spinelli, sia significativo della contrarietà della cittadinanza a queste deliberazioni. Pertanto riteniamo che sarebbe un gesto di buonsenso la revisione del progetto sui nuovi stalli a pagamento e sulla base di ciò, INVITIAMO NUOVAMENTE E COSTRUTTIVAMENTE IL SINDACO ALESSIO SPINELLI A RITIRARE QUESTO PROVVEDIMENTO, considerando che un Comune come Fucecchio non abbia bisogno di tutti questi parcheggi a pagamento. Comunque la prossima settimana, concluderemo il sondaggio che ci sembra abbia coinvolto e coinvolga un campione rappresentativo della popolazione della Città del Padule"