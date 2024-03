Zls a Livorno, la soddisfazione di Guarducci

"Ottima notizia che il governo di centrodestra ha firmato il dpcm sulla creazione della Zls: non possiamo che essere felici per un provvedimento che aiuta la logistica in un momento geopolitico particolare e che serve per accelerare la possibilità di insediare nuove imprese e poterle sostenere con una semplificazione amministrativa, agevolando così gli investimenti - ha commentato in una nota Alessandro Guarducci, candidato a sindaco di Livorno con la lista Guarducci Sindaco - quanto era stato annunciato durante il recente convegno in Fortezza Vecchia è stato perciò rispettato: finalmente dalle parole si passa ai fatti. Livorno ha bisogno di questo più che mai".

"L'istituzione della Zls Toscana è stata finalmente firmata dal governo - si legge ancora nella nota - il regolamento è stato infatti formalmente approvato dal Consiglio dei ministri, e sarà in settimana pubblicato sulla Gazzetta ufficiale". Il regolamento, si ricorda, "contiene la disciplina di istituzione delle Zone logistiche semplificate, atteso da almeno un anno e mezzo".

La Zls era stata "formalizzata dalla Regione Toscana con la delibera di approvazione da parte della Giunta regionale il 26 aprile 2022 e riguarda i porti di Livorno, Piombino e Portoferraio oltre a Carrara e all'interporto di Livorno e Prato e l'aeroporto di Pisa".