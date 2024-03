Pisa, minacce di morte al Consigliere Auletta: "In 30 anni mai capitato nulla di simile"

Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in Comune è stato vittima di commenti violenti nella sua pagina Facebook in seguito alla nota attività politica di controllo promossa anche nell'ultima commissione consiliare circa lo stato dell'arte del progetto del Pisa Training Center.

"In 30 anni di attività politica mai fatta una denuncia, nonostante i toni anche spesso accessi. In questo caso ho ritenuto opportuno farlo. Queste sono minacce di stampo mafioso, che vogliono colpire il ruolo stesso di un consigliere comunale, il lavoro di controllo e proposta per il quale viene eletto. Non ha nemmeno niente a che vedere con la questione nel merito per cui è avvenuto. Si vuole intimidire, creando così un ambiente negativo per il dibattito. Non è uno scenario accettabile. Per questo serve una reazione della città", ha commentato Ciccio Auletta che al seguito dei commenti ricevuti ha deciso di sporgere denuncia alle autorità competenti.

"Se non viene fatto il centro sportivo, stai attento..", "veniamo sotto casa e diamo fuoco a tutto" sono solo alcuni dei commenti che Ciccio Auletta si è ritrovato sotto i suoi due post inseguito al dibattito politico intorno all'iter procedurale per la realizzazione del centro sportivo neroazzurro.

La solidarietà da parte dei dei consiglieri di maggioranza

"Tutti i Consiglieri di maggioranza ( FDI , Pisa al Centro, Lega, FI e Sviluppo e Territorio) esprimono solidarietà a Ciccio Auletta per le minacce ricevute via web. La libertà di espressione e di libera partecipazione al dibattito politico e' cardine della nostra democrazia e non deve mai essere messa in discussione o diventare oggetto di violenza. Siamo certi che le Autorità competenti indagheranno per far sì che questi gravi episodi non si ripetano" - Dr.Carlo Allegretti, Ufficio stampa del Consiglio Comunale

"Esprimiamo solidarietà a Ciccio Auletta, Consigliere comunale a Pisa che ha ricevuto intimidazioni e minacce per la sua attività. Da figura istituzionale è sempre stato per noi un esempio nell'esercitare la funzione di controllo e di indirizzo che è prevista per chi ricopre il nostro ruolo. Abbiamo la certezza che la determinazione della coalizione e delle comunità di Auletta sia rafforzata e rinnovata, ma ci teniamo a ribadire che siamo al suo e al loro fianco. Con solidarietà e disponibilità a proseguire le lotte in comune, confidiamo che non ci sia nessuna sottovalutazione da parte di tutte le realtà politiche" - Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune